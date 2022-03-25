Молоді люди з програми Sacúdete підвищують голос у Картахені





У рамках четвертого видання Саміту навичок Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для 220 молодих учасників програми Shake Up Колумбійського інституту добробуту сім'ї (ICBF) прозвучали тривожні дзвони Ring of Ideas. Виходячи з різних регіонів країни і готові озвучувати свої руйнівні ідеї, сьогодні вони закінчать демонструвати, як своїми навичками можна створювати рішення соціальних викликів, які виникають в цей час.

Протягом поточного дня учасники беруть участь у наставництвах, щоб побудувати найкращі пропозиції та представити їх у цьому сегменті, що дає голос підліткам та молоді , щоб переконати журі у необхідності застосування своїх ідей у політиці, спрямованій на людей, особливо найбільш вразливих громад.

«Кільце ідей є частиною методології Shake Yourself, де молоді люди демонструють, як позитивне лідерство, множинні інтелекту та навички 21 століття здатні будувати рішення, які відображають трансформаційну силу молоді», - сказала Ліна Арбелаес, генеральний директор ICBF.

З цим учасники, що представляють понад 10,5 мільйона молодих людей з усієї Колумбії, не тільки матимуть можливість до кінця дня обмінятися досвідом зі своїми однолітками, але й поділяться зі світом, як вони змогли створити та зміцнити свої життєві проекти в законному і стійкий шлях.

Після безпрецедентної кризи в галузі охорони здоров'я та економіки, спричиненої COVID-19, ОЕСР закликала країни відновити свої зусилля щодо зміцнення навичок людей, щоб найбільш вразливі могли ефективно реагувати на виклики мінливого світу, перетворюючись на віртуальність, стійкість та демографічну зміна.

Маючи це на увазі, цьогорічна тема, яка була запропонована Колумбією та називається «Зміцнення спроможностей для справедливості та сталого розвитку», прагне відкрити двері для відвертих та відкритих дебатів, які дозволять вищим посадовим особам країн висвітлювати рішення для зайнятості, освіти, економічного розвитку та інноваційність.

З листами на столі учасники колумбійської квоти, включаючи представників SENA, Міністерства праці, Міністерства освіти, міграційного агентства, прикордонного агентства, Міністерства закордонних справ, серед інших, діляться своїм досвідом на пленарних засіданнях, а також на невеликих, інтерактивні дебати для сприяння активним і прозорим дискусіям.

Вчора також була ідеальною обстановкою для міжнародних гостей, таких як Кейт Бенкен, віце-президент Microsoft Philanthropies; Лінда Дарлінг-Хаммонд, професор вищої школи освіти Стенфордського університету та Нобелівський лауреат економіст Джеймс Хекман, щоб надихнути відвідувачів на конференції, остаточний метою якої є надання можливості досягти обміну навчанням для досягнення кращих результатів з точки зору політики навичок, яка сприяє процвітанню, рівності, можливостям та добробуту всіх.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:







