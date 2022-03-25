Які 19 команд, які вже пробилися на чемпіонат світу в Катарі: коли будуть визначені інші місця

Чемпіонатсвіту з Катару має ще чотирьох нових абітурієнтів: Японія, Саудівська Аравія, Еквадор і Уругвай . У день супердії в відбіркових турнірах, з 21 матчем, вже налічується 19 поєднаних з гарантованим місцем для екуменічного змагання.
Рано, з подвійним Каору Мітомою, збірна Японіїперемогла Австралію2-0- де вона не виграла 25 років - і зуміла перейти на чемпіонат світу з азіатських відбіркових турнірів. Цей результат також кваліфікували Саудівську Аравію на подію чемпіонату світу в Катарі , перш ніж зіткнутися з Китаєм в цей день.
Японська команда, яка погано розпочала кваліфікацію , але встигла вчасно вивести їх на трек, зіграє свій сьомий поспіль чемпіонат світу після перемоги цього четверга історичну перемогу в Сіднеї . Голи, забиті Каору Мітомою в 89-й і 94-й хвилині, дали йому доступ до чемпіонату світу , а також полегшили йому кваліфікацію до арабської команди для другого поспіль видання.
Мітома,24-річнийнападник, який грає заRoyale Union Saint-Gilloise(бельгійське футбольне одкровення), зійшов з лави, щоб дати перемогу Блакитному самураю, який зарекомендував себе на вершинігрупи BAsia, яка кваліфікує21 очко, на дві більше одиниць, ніж Саудівська Аравія, яка цього четверга зіткнеться з Китаємна стадіоні Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах.
У Південній Америці Уругвай також намалював прохід після побиття Перу 1-0, з гол Джорджіан Де Арраскаета, в суперечливий поєдинок за остаточну дію, в якій центр Трауко, здавалося, повністю увійшов в небесну арку.
Ті, хто сьогодні очолив Дієго Алонсо, досягли 25-точкової лінії Еквадору, що також забезпечило присутність в Катарі, незважаючи на 1-3 поразка Парагваю.
Таким чином Японія, Саудівська Аравія, Еквадор та Уругвай приєднуються до інших 15 команд , які вже пройшли кваліфікацію: Катар, Німеччина Аргентина, Бразилія, Бельгія, Хорватія, Південна Корея, Данія, Іспанія, Франція, Англія, Іран, Сербія, Швейцарія, Південна Корея, Іспанія, Франція, Англія, Іран, Сербія, Швейцаріяі Нідерланди .
Жеребкуваннячемпіонату світу з футболу відбудеться1 квітня вДосі і відбудеться зпідтвердженими 29 країнами , тобто між завтрашнім і середою 30 березня 10 місць будуть заселені між Європою, Африкою, Конкакафом, Південною Америкою та Азією. Решта три будуть відомі в плей-офф. Велика подія відбудеться з 21 листопада , а фінал відбудеться 18 грудня .
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