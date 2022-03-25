Які 19 команд, які вже пробилися на чемпіонат світу в Катарі: коли будуть визначені інші місця

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

Чемпіонатсвіту з Катару має ще чотирьох нових абітурієнтів: Японія, Саудівська Аравія, Еквадор і Уругвай . У день супердії в відбіркових турнірах, з 21 матчем, вже налічується 19 поєднаних з гарантованим місцем для екуменічного змагання.

Рано, з подвійним Каору Мітомою, збірна Японіїперемогла Австралію2-0- де вона не виграла 25 років - і зуміла перейти на чемпіонат світу з азіатських відбіркових турнірів. Цей результат також кваліфікували Саудівську Аравію на подію чемпіонату світу в Катарі , перш ніж зіткнутися з Китаєм в цей день.

Японська команда, яка погано розпочала кваліфікацію , але встигла вчасно вивести їх на трек, зіграє свій сьомий поспіль чемпіонат світу після перемоги цього четверга історичну перемогу в Сіднеї . Голи, забиті Каору Мітомою в 89-й і 94-й хвилині, дали йому доступ до чемпіонату світу , а також полегшили йому кваліфікацію до арабської команди для другого поспіль видання.

Мітома,24-річнийнападник, який грає заRoyale Union Saint-Gilloise(бельгійське футбольне одкровення), зійшов з лави, щоб дати перемогу Блакитному самураю, який зарекомендував себе на вершинігрупи BAsia, яка кваліфікує21 очко, на дві більше одиниць, ніж Саудівська Аравія, яка цього четверга зіткнеться з Китаємна стадіоні Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У Південній Америці Уругвай також намалював прохід після побиття Перу 1-0, з гол Джорджіан Де Арраскаета, в суперечливий поєдинок за остаточну дію, в якій центр Трауко, здавалося, повністю увійшов в небесну арку.

Ті, хто сьогодні очолив Дієго Алонсо, досягли 25-точкової лінії Еквадору, що також забезпечило присутність в Катарі, незважаючи на 1-3 поразка Парагваю.

Таким чином Японія, Саудівська Аравія, Еквадор та Уругвай приєднуються до інших 15 команд , які вже пройшли кваліфікацію: Катар, Німеччина Аргентина, Бразилія, Бельгія, Хорватія, Південна Корея, Данія, Іспанія, Франція, Англія, Іран, Сербія, Швейцарія, Південна Корея, Іспанія, Франція, Англія, Іран, Сербія, Швейцаріяі Нідерланди .

Жеребкуваннячемпіонату світу з футболу відбудеться1 квітня вДосі і відбудеться зпідтвердженими 29 країнами , тобто між завтрашнім і середою 30 березня 10 місць будуть заселені між Європою, Африкою, Конкакафом, Південною Америкою та Азією. Решта три будуть відомі в плей-офф. Велика подія відбудеться з 21 листопада , а фінал відбудеться 18 грудня .

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: