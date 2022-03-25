Відео: «Остерігайтеся свого нібито», попередження Еліаніса Гаррідо до Ніколаса Аррієти

Через свої соціальні мережі Ніколас Аррієта відповідав за заперечення впливових людей у різних випадках, ніж за конкурси, які вони організовують через Instagram, в яких вони пропонують призи мільйонерів. Найостаннішою жертвою його нападів став Йеферсон Коссіо, з яким він мав сильну суперечку після того, як звинуватив його в тому, що він є шахраєм від імені грального сайту, який він пропагував.

Однак чоловік з Боготи поділився через свої соціальні мережі мемом, в якому він знущається з цим видом діяльності, який здійснюють різні впливові, щоб збільшити своїх підписників та збільшити користувачів різних брендів, які вони рекламують, в який він включив образ ведучої Еліаніса Гаррідо.

Інфлюенсер поділився зображенням у своєму акаунті в Instagram з фотографіями інших генераторів контенту, вказуючи їх на шахраїв. Взято з Instagram @nicolasarrieta

«Скажи акули, ха-ха - ха-ха, вони не поважають hiejup... ха-ха», - написав ютуб поруч із зображенням, на якому також з'являються обличчя Іни Кальдерон, Аїди Вікторії Мерлано, Андреа Вальдірі та Ла Ліендри.

У відповідь на зображення Еліаніс Гаррідо поділилася повідомленням на акаунті Instagram Ніколаса Аррієти, в якому він прямо вказував, що презумпції, коли загрожують образою, також зазнають злочину і захищав свій образ, стверджуючи, що вона не проводить жодних тоталізаторів у своїх соціальних мережах.

«Я не роблю конкурси... Я не купую послідовників і не платю за фальшиву прихильність. І я ніколи не обіцяв жодного «подарунка» чи «призу» в обмін на ніщо в моїх мережах, мій вміст та послідовники є органічними, через мій вміст та кар'єру. Яне продаю «шоу», а також не живу «полювання» суперечок з будь-яким впливовим», - сказав ведучий «Lo Sé Todo».

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Колишній головний герой роману сказав ютуберу, що, якщо у неї є якісь скарги чи коментарі проти неї, з нею можна зв'язатися безпосередньо, оскільки вона повністю готова відповісти на неї через свого адвоката, не завдаючи шкоди її іміджу припущеннями, які не базуються на чомусь законному.

«... Перш ніж використовувати моє обличчя в пості для генерації вмісту та завантаження статистики та взаємодії. Обійми і з радістю мій мобільний телефон доступний для вас», - підсумував ведучий.

Негайно Ніколас Аррієта відповів на коментар барранквільєри, в якому він сказав йому, що не зрозумів, чому його фотографія з'явилася в мемі, і що, можливо, його обличчя з'явилося через вміст, про який він говорить у своїй програмі, і закінчився іронічною фразою, в якій він зазначив, що «Я не навіть знаю, що це був ти, я тебе не пам'ятав».

Еліаніс Гаррідо відповів на пост Ніколаса Аррієти, в якому зазначає, що вона також є шахраєм конкурсів у соціальних мережах. Взято з Instagram @rechismes

Крім того, через відео у своєму «InstaStories» генератор вмісту підкреслив Garrido, що ніколи не намагається завантажити свою взаємодію з публікацією мема і що, можливо, саме вона не знає, як ці зображення працюють у соціальних мережах.

«Я хочу висловити публічне вибачення Еліаніс Гаррідо, тому що вона нібито не розуміє, як працює мем, і що я стаю знаменитим мемом, який хтось розмістив у моєму профілі», - сказав Богота.

Нарешті, обговорення закінчилося публікацією образу ведучого з повідомленням, в якому вона запевняє, що в її профілі не полюють зайві дискусії: «Ми працюємо, ділимося здоров'ям, добробутом та радістю... і насолоджуємося, виставляючи рахунки без куріння. Старайся сильно, будьте сміливі, тому відправляйте слово».

Осьбільше контенту з публікації Ніколаса Аррієти та Еліаніса Гаррідо :

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