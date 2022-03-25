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п'ятниця 25 Березень 2022
Україна

США санкції бірманських військових і компаній за геноцид рохінья

Newsroom Infobae

25 Березень 2022

Вашингтон, 25 мар Міністерство фінансів США оголосило цю п'ятницю санкції проти п'яти осіб, пов'язаних із збройними силами бірманських військ, та проти п'яти компаній за участь у геноциді мусульманської меншини Рохінья. Санкції, що надходять після понеділка, уряд США заявив, що широка кампанія зґвалтування та вбивства сімей Рохінья в Бірмі становила геноцид, стверджуючи, що переслідування було «широко поширеним і систематичним». «Ми прагнемо змусити винних за насильство та репресії платити за це. Ми продовжуватимемо підтримувати людей Бірми, в тому числі тих, хто, обвинувачений мужністю, виступає проти військового режиму», - заявив у своїй заяві в п'ятницю заступник секретаря казначейства з питань тероризму Брайан Нельсон. Ці санкціоновані бригадний генерал Ко Ко Оо; генерал-майор Зау Хейн; і постачальники зброї Нан Хтут Аунг, Аун Хлайн Оо і Сіт Таінг Аун. International Gateways Group of Company Limited, М'янма Хімічна & Machinery, Група компаній Htoo і Asia Green Development Bank Ltd були також санкціоновані, а також 66-й легкий піхотний дивізіон Бірманської армії. Санкції, видані Казначейством, означають, що все майно постраждалих фізичних та юридичних осіб на американській землі стає заблокованим, а громадянам США заборонено займатися комерційними операціями з ними. Окрім оголошення геноциду рохінья, адміністрація президента США Джо Байдена була одним з найкритичніших голосів армійського перевороту, який закінчився обраним урядом бірманського лідера Аун Сан Су Чжі більше півроку тому, і вже ввів суворі санкції проти членів військових хунта. НАЧАЛЬНИК дуга/afs