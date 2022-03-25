США санкції бірманських військових і компаній за геноцид рохінья

Вашингтон, 25 мар Міністерство фінансів США оголосило цю п'ятницю санкції проти п'яти осіб, пов'язаних із збройними силами бірманських військ, та проти п'яти компаній за участь у геноциді мусульманської меншини Рохінья. Санкції, що надходять після понеділка, уряд США заявив, що широка кампанія зґвалтування та вбивства сімей Рохінья в Бірмі становила геноцид, стверджуючи, що переслідування було «широко поширеним і систематичним». «Ми прагнемо змусити винних за насильство та репресії платити за це. Ми продовжуватимемо підтримувати людей Бірми, в тому числі тих, хто, обвинувачений мужністю, виступає проти військового режиму», - заявив у своїй заяві в п'ятницю заступник секретаря казначейства з питань тероризму Брайан Нельсон. Ці санкціоновані бригадний генерал Ко Ко Оо; генерал-майор Зау Хейн; і постачальники зброї Нан Хтут Аунг, Аун Хлайн Оо і Сіт Таінг Аун. International Gateways Group of Company Limited, М'янма Хімічна & Machinery, Група компаній Htoo і Asia Green Development Bank Ltd були також санкціоновані, а також 66-й легкий піхотний дивізіон Бірманської армії. Санкції, видані Казначейством, означають, що все майно постраждалих фізичних та юридичних осіб на американській землі стає заблокованим, а громадянам США заборонено займатися комерційними операціями з ними. Окрім оголошення геноциду рохінья, адміністрація президента США Джо Байдена була одним з найкритичніших голосів армійського перевороту, який закінчився обраним урядом бірманського лідера Аун Сан Су Чжі більше півроку тому, і вже ввів суворі санкції проти членів військових хунта. НАЧАЛЬНИК дуга/afs