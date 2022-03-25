ООН: жертви та знищення мирного населення в Україні вказують на воєнні злочини

Женева, 25 бер Велика кількість жертв цивільного населення та масштаби руйнування цивільної інфраструктури під час війни в Україні свідчать про те, що порушено міжнародне гуманітарне право та скоєні воєнні злочини, повідомив представник Управління ООН з прав людини в Україні сьогодні. «Масштаби жертв цивільного населення, а також пошкодження цивільних об'єктів настійно говорять про порушення міжнародного гуманітарного права при безладкових атаках», - заявила представник агентства Матильда Богнер на відеоконференції з України. На війні в Україні вибухонебезпечне озброєння з широким впливом застосовується в та поблизу населених пунктів, тоді як житлові та адміністративні будівлі, а також медичні, навчальні заклади, електросистеми та насосні станції питної води «зруйновані у великих масштабах, з катастрофічними наслідками на мирних жителів». Все це говорить про те, що «порушуються принципи розмежування і пропорційності», а також заборона безрозбірних нападів і основне правило прийняття всіх можливих запобіжних заходів, щоб цього не сталося. Богнер також повідомив, що з початку війни ООН отримала повідомлення про стрілянину «без попередження» російських військ проти мирних жителів, коли вони намагалися втекти на своїх автомобілях, а також від учасників мирних антивоєнних демонстрацій. Крім того, Управління ООН з прав людини має повідомлення про довільне затримання та зникнення 22 українських чиновників у підконтрольних Росії регіонах, з яких, як відомо, було звільнено тринадцять. Таким же чином в Києві та інших містах України заарештували п'ятнадцять журналістів та активістів, які виступили проти війни. «Ми намагаємося перевірити, що п'ятеро журналістів і троє активістів були звільнені. Місцезнаходження решти осіб залишається невідомим», - сказав він.