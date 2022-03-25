Президент України Володимир Зеленський може виступити на церемонії «Оскар»

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Президент України Володимир Зеленський може зробити відеоролик під час церемонії вручення Оскара наступної неділі з метою донести світові повідомлення про вторгнення Росії в Україну.

Останніми тижнями вже були такі виступи перед законодавчими палатами, такими як Вікісховище, у Великобританії, Європейському парламенті в Брюсселі та Конгресі США.

За даними кількох американських ЗМІ, таких як The New York Post, Z elensky провів серію переговорів з Академією кінематографічних мистецтв і наук, члени якої обговорюють, чи варто їм визнати коротку появу президента.

Володимир Зеленський виступив перед шведським парламентом (Інформаційне агентство Paul WENNERHOLM/TT /AFP)

Незрозуміло, чи буде він відображатися в прямому ефірі або в записаному повідомленні. Дискусіяв Академії полягає в тому, чи має «Оскар» залишатися аполітичним, поки триває вторгнення Росії в Україну.

Ініціатива прийшла б від коміка Емі Шумер, яка стане однією з ведучих церемонії і яка визнала, що зв'язалася з організацією заходу, щоб спробувати здійснити свій проект. Однаквін зізнався, що його ініціатива навряд чи вийде.

«Так, я запропонував це. Я хотів знайти якийсь спосіб, яким Зеленський міг з'явитися через супутник або з заздалегідь записаною промовою, адже «Оскар» мають мільйонерську аудиторію по всьому світу. У мене не було б жодних проблем робити щось подібне, але, на жаль, я не той, хто виробляє гала», - пояснив Шумер під час свого часу на ток-шоу свого друга Дрю Беррімора.

Емі Шумер (REUTERS/Єна Мун)

Художник також хоче виділити людську драму, яка виходить із російського вторгнення, яке вже залишило тисячі загиблих і мільйони переміщених осіб.

«Я думаю, що існує певний тиск у тому сенсі, що багато хто хоче [подія] бути схожим на свято, де всі забувають, що відбувається на одну ніч. Алена гала-концерті «Оскар» так багато очей і вух. Ядумаю, що це чудова можливість зробити певні коментарі, жарти, які навіть підкреслюють поточну картину», - додав Шумер.

Мережа ABC , яка транслюватиме церемонію, виступила на користь колишнього актора Зеленського, виступивши із заявою.

Тим часом, подейкують, що тією, хто виступить із заявою, є актриса Міла Куніс, яка разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчер зібрала для українських біженців близько 35 мільйонів доларів. Зеленськийвисловив подяку за зусилля Кутчера і Куніса.

Фото файлу Ештон Катчер і Міла Куніс

Як показали попередження, такі як Леонардо Ді Капріо про кліматичну кризу або обурення Хоакіна Фенікса при штучному заплідненні великої рогатої худоби, знаменитості рідко соромляться робити політичні заяви на премії Академії, незважаючи на звинувачення в лицемірстві.

«Все залежить від того, як ви підходите до питання», - сказав оглядач Hollywood Reporter Скотт Файнберг в інтерв'ю AFP. «Якщо це звучить так, як вони проповідують або інструктують, це не збирається дуже добре спуститися. Але якщо це щось відчувається або з почуттями, я думаю, що у нас буде інший результат», - додав він.

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