Україна вважає Єрусалим одним з «пріоритетних» місць для зустрічі Зеленського і Путіна

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

Глава кабінету президента України Андрій Єрмак заявив, що вважає місто Єрусалим одним з «пріоритетних» місць для майбутньої зустрічі між Україною та Росією в рамках мирних переговорів між двома народами.

«Ми також вважаємо Єрусалим одним з пріоритетних локацій майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним», - заявив Єрмак під час розмови з ізраїльськими ЗМІ.

У зв'язку з цим він привітав посередництво прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннетта, який знову поговорив з українським президентом, і заявив, що країна може бути гарантом безпеки України, про що повідомляє ізраїльська газета «Часи Ізраїлю».

Виступаючи перед ізраїльськими журналістами через Zoom, Єрмак стверджував, що українські чиновники «вражені тим, наскільки глибоко обізнані про ситуацію ізраїльські чиновники і прем'єр-міністр Беннетт, зокрема,.

Глава Кабінету Президента України Андрій Єрмак

За словами Єрмака, Україна сподівається, що Ізраїль може стати одним із гарантів нової безпекової угоди для країни. «Це було б історично і справедливо, тому що у нас дуже тісні зв'язки з Ізраїлем», - сказав він, як заявив українське агентство Укрінформ.

Президент України Володимир Зеленський 20 березня попросив Ізраїль відмовитися від його нейтралітету і підтримати Україну, щоб уникнути «остаточного рішення», «геноциду» російських сил, що атакують його країну, і таким чином порівняв атаку з Голокостом.

Беннетт поїхав до Москви на початку березня і став першим іноземним лідером, який особисто зустрів Путіна з моменту початку вторгнення 24 лютого.

Цьогочетверга Генеральна Асамблея ООН знову закликала до «негайного припинення» військових дій Росії в Україні, а також «всіх нападів на мирні та цивільні цілі», у другій резолюції менш ніж за місяць, яка не є обов'язковою.

Маючи140 голосів «за», 5 проти (Росія, Сирія, Північна Корея, Еритрея та Білорусь) та 38 утримань, міжнародне співтовариство в переважній більшості схвалило цю нову резолюцію, подану Україною та Мексикою та Францією, про «гуманітарні наслідки російської агресії», що менше понад місяць спричинили витіснення 10 млн осіб, 3,5 млн з них біженці за кордоном, половина дітей.

Через свого речника Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш наголосив на важливості прийняття членами організації гуманітарної резолюції, але перш за все, що вони роблять це, виявляючи єдність.

Цей результат свідчить про те, що відмова міжнародної спільноти від вторгнення Росії на українську територію майже схожа на те, що продемонстрували 2 березня минулого року, коли була прийнята резолюція, яка «розгорнула» російську агресію і закликала до її негайного припинення.

(З інформацією від Europa Press)

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