Trailer and release date for “Yaksha: Merciless Ops”, the new South Korean action movie on Netflix

Південнокорейські успіхи з часів перемоги Паразити продовжують повторюватися і примножуватися на інших платформах. З бойовиків, драм та інших жанрів західний ринок сьогодні охоплює Південну Корею, її роботи і режисери. У цьому випадку Netflix робить ставку на свій новий бойовик з двома учасниками акторського складу The Squid Game .

Цзіньян з південнокорейської хлопчикової групиGOT7 ,Sol Kyung Gu , з великою і блискучою кар'єрою в кіноіндустрії, таПарк Хае Соу , який брав участь у грі кальмарів , є великими зірками цього нового трилера та бойовика, який вийде наNetflix 8квітня. Якша: Безжальні операції - це назва англійською мовою, тоді як іспанською мовою -Yaksha: Нещадні операції, представляє фільм зі шпигунами, секретними агентами тощо.

Конспект фільму представляє історію з Якша в центрі сцени: «Безжальний лідер таємної міжнародної команди секретних операцій, вирушає на небезпечну місію на полі бою, видобутому шпигунами і агентами. Після того, як стати жертвою різних пасток і зрад, йому не залишається іншого вибору, як об'єднати зусилля зі спеціальним інспектором моралістів, відправленим з Сеула».

ДжіКан Ін, якого зіграєСоль Кюнг Гу , є керівником команди спеціальних операцій і безжальною людиною, яка не боїться порушувати закони, щоб ідеально виконувати свої обов'язки. Його звуть «Якша», що означає: привид, який споживає людей. В історії він очолить свою команду через секретну розвідувальну операцію, в якій вирішується доля Північно-Східної Азії.

Netflix розширив опис фільму більшою інформацією, надавши контекст для Шеньяна, геополітичного центру північно-східної Азії та міста з найвищою щільністю шпигунів у світі, які будуть служити сценою. Крім того, це місце операцій Канг-ін, справжнє ім'я ветерана на прізвисько Якша. Коли Національна розвідувальна служба Південної Кореї виявляє, що всі висновки щодо тенденцій у Шеньяні, про які повідомляє команда прихованих операцій, є помилковими, Йом Чон виграв, четвертий глава розвідувальної служби, надсилає спеціального інспектора Хана Цзихуна в якості спеціального інспектора.

На стороні Парку Хе-Соу, це буде контрафігура вищезгаданого персонажа і кому доведеться розслідувати справу. Слід нагадати, що Парк мав величезну популярність після його участі в The Squid Game в минулому році. Через цей успіх Yaksha: Безжальних операцій стане першим кінопроектомPark Hae-sooдляNetflixпісля того, як стане одним із облич успіху Squid Game .

Плакат «Якша: нещадні операції», новий фільм Netflix

Якша: прем'єрабезжальних Ops 8 квітня на Netflix

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