Це те, що відомо про корінних жителів Національного парку в Боготі після дня характеристики: їх понад 1500

Відповідно до рішення опіки Третього суду, що базується в Субі, і після двох невдалих спроб округу вдалося здійснити вранці цього четверга, 24 березня, характеристику корінного народу Ембера оселилася в Національному парку.

Як повідомили в окрузі, процес почався в перші години ранку з установки Єдиного командного пункту, де Міністерство внутрішніх справ і його управління у справах корінних народів і меншин, Секретаріат уряду і Вища рада з питань миру, жертв і примирення супроводжувавпроцес ідентифікації членів спільноти Ембера, забезпечуючи при цьому гарантію їх прав.

Після дня роботи з громадами корінних народів у Національному парку Вища рада повідомила, що попередні дані процесу характеристики показали, що 275 сімей Ембера Чамі та Катіо розміщені у секторі, тобто загалом 747 людей , тоді як з інших корінних народів групами, було зареєстровано 261 сімей, еквівалентно 838 осіб.

Імідж чиновників району під час процесу характеристики корінних сімей у Національному парку. Фото: Вища рада миру в Боготі

Таким чином, згідно з даними, зібраними округом, в даний час в Національному парку оселилося 536 корінних сімей, що означає загалом 1 585 осіб.

«Слід зазначити, що 90% людей, що належать до процесу Баката, не ночують у Національному парку, оскільки вони прибули в останні години (між вночі середи та раннім четвергом)», - уточнила Вища рада миру.

З іншого боку, суб'єкт господарювання повідомив, що під час процесу характеристики також була присутня бригада Міністерства охорони здоров'я, щоб оцінити стан здоров'я корінних громадта, таким чином, забезпечити відповідні медичні послуги.

Процес характеристики корінних сімей в Національному парку також супроводжувався бригадою Міністерства охорони здоров'я, яка відповідала за перевірку стану здоров'я громади. Фото: Вища рада миру в Боготі

Після дня ідентифікації корінної громади округу доведеться розпочати процес повернення цих сімей на їхні прабатьківські території, як це було зроблено в попередні тижні з корінними громадами, які оселилися в парку Ла-Флорида. Зцією метою повинен бути здійснений добровільний процес народу Ембер, тобто будевизначено моніторинг, за допомогою якого сім'ї хочуть повернутися під гарантії, надані їм національним урядом.

«З характеристики ми почнемо шукати маршрути, які всередині кожного корінного народу та відповідно до конкретної ситуації кожного з людей, які перебувають у Національному парку, можуть знаходити оперативні рішення», - сказав у діалозі з Нотиціасом Караколом, делегатом Державного міністерства та гарант прав Рікардо Медіна Ріко.

Слід нагадати, що у вівторок, 1 березня, Підрозділ жертв у співпраці з Урядовим секретаріатом та Вищою радою з питань миру, жертв та примирення Боготи розпочав повернення на свої території 79 корінних сімей Ембера, які перебували у відділі захисту парку Ла-Флорида .

Загалом, за даними Родрігеса, 58 сімей повернулися до Багадо (Чоко) 1 березня; 12 повернулися до Пуебло Ріко (Рісаральда), а ще 9 повернулися до Кармен де Атато(Чоко).





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