Це маршрути Transmilenio, щоб поїхати на пікнік Estéreo

Після двох років вимушеної тиші, Estéreo Picnic повертається, як це традиційно, до гольф-клубу Briceño 18, розташований на північному виході з Боготи на кілометрі 19 через Тунха.

Фестиваль прийме тисячі любителів музики, які будуть вібрувати виступами понад 90 артистів, серед яких Foo Fighters, The Strotines, The Libertines, Idles, The Drums, The Golden Pair, J Balvin, The San Jacinto Bagpipers, Ela Minus, серед інших.

Однак, з огляду на те, що Фестиваль відбувається за межами Боготи, відвідувачі, які вирішили поїхати громадським транспортом, повинні прибути на Північний портал, а звідти взяти міжмуніципальний автобус до муніципалітетів Гачанчіпа, Токанчіпа, Сескіле або Суеска і пройти через поле для гольфу Briceño 18.

Ці міжмуніципальні послуги можуть бути прийняті на Північному порталі або на Північному транспортному терміналі Боготи.

З Порталу 80 до Північного порталу пройдіть маршрут B10: З понеділка по п'ятницю: 5:00 ранку до 9:30 вечора

З Південного порталу до Північного порталу пройдіть маршрут B12: З понеділка по п'ятницю: 4:30 ранку до 11:00 вечора.

Від порталу Ель-Дорадо до Північного порталу пройдіть маршрут B16 з понеділка по п'ятницю з 5:30 до 22:30 вечора.

Від Порталу La Américas до Північного порталу пройдіть маршрут B14 з понеділка по п'ятницю: 4:30 ранку до 9:30 вечора.

З Порталу 20 де Хуліо до Північного порталу пройдіть маршрут B18 з понеділка по п'ятницю 5:30 ранку до 22:30 вечора.

Від порталу Usme до Північного порталу пройдіть маршрут: B75 з понеділка по п'ятницю: 16:00 до 11:00.

З порталу Підніміться до Північного порталу пройдіть маршрут: B50 з понеділка по п'ятницю з 6:00 до 8:30 ранку.

З Порталу 80 до Північного порталу візьміть B10: Субота: 5:30 ранку до 9:30 вечора.

З Південного порталу до Північного порталу візьміть B12: субота: 4:30 до 23:00.

Від порталу Ель-Дорадо до Північного порталу пройдіть маршрут B16 з 5:30 до 10:00.

Від Порталу La Américas до Північного порталу пройдіть маршрут B14 Субота: 5:00 до 9:30.

З Порталу 20 де Хуліо до Північного порталу пройдіть маршрут B18 з 4:30 до 9:30 вечора.

Від порталу Usme до Північного порталу пройдіть маршрут B75 Субота: 4:00 до 11:00.

З порталу Підніміться на Північний Портал (Прямого маршруту немає)

Від Порталу 80 до Північного порталу приймають B10 неділі та святкові дні: 6:30 до 8:00 вечора

Від Південного порталу до Північного порталу візьміть B 12:4:00 до 10:00 вечора.

Від порталу Ель-Дорадо до Північного порталу (прямого маршруту немає)

Від Порталу La Américas до Північного порталу пройдіть маршрут B14 Неділя з 4:00 до 10:00 вечора.

Від Portal 20 de Julio до Portal Norte пройдіть маршрут (Прямого маршруту немає)

Від порталу Usme до Північного порталу пройдіть маршрут B75 з 5:00 до 10:00.

З порталу Підніміться на Північний Портал (Прямого маршруту немає)

Порта Сан-Матео до Північного порталу B44 неділі та святкові дні з 5:00 до 10:00 вечора

