Це 10 колоній з найвищим рівнем навмисного вбивства в CDMX

За даними Генеральної прокуратури Мехіко (FGJ-CDMX), п'ять мерів зосередили 10 колоній з найбільшою захворюваністю на злочин навмисного вбивства з 2018 року на сьогоднішній день.

Вони Куаутемок, з 3 колоніями; Венустіано Карранса, з одним; Істапалапа, з трьома; Тлальпан, з двома; і Койоакан, з одним.

У звіті зазначається, що колонія Морелос зафіксувала найбільшу кількість жертв навмисного вбивства, з 125 випадків у період з січня 2019 року по січень 2022 року, з яких 64 випадки зафіксовано на території Куаутемока та 61 у Венустіано Карранса, тоді як колонія Centro зафіксувала 54 навмисних вбивств у цей період часу.

Обидві колонії, Морелос та Центро, були одним з головних моментів роботи злочинного угруповання La Unión de Tepito, де вплинуло на 30 вбивств, зафіксованих у колонії Докторес, яка посідає третє місце за захворюваністю на цей злочин.

стратили колонія морелос (Фото: Куартоскуро)

Більшість цих вбивств пов'язані з суперством Союзу Тепіто з злочинним угрупованням Anti Union за територію з продажу наркотиків, а також завдяки коригуванню рахунків в рамках так званого «Drop by Drop», механізму, який використовується злочинною бандою на чолі з колумбійськими громадянами для позики гроші трейдерам в основному.

Четверте місце займає Центральна колонія де Абасто в мерії Істапалапа, з 29 навмисними вбивствами. Злочин, в цій частині міста, пов'язаний не з злочинною бандою, а з нападом на торговців і орендарів, а також з розрахунком рахунків.

З 27 вбивств колонія Сан-Андрес Тотолапан в Тлальпан займає п'яте місце, а центральна площа в Венустіано Карранса на шостому місці з 25 вбивств.

Колонії Педрегального Санто-Домінго в Койоакан, Сан-Мігель Топілехо-де-Тлальпан, Східна армія та Ломас де Сан-Лоренцо, в Істапалапі, зафіксували 324 навмисні вбивства з 2019 по 2022 рік.

У цих останніх районах Мехіко під час нинішньої адміністрації вплинули злочинні угруповання Лос Мачерос, Лос Роррос та залишок картелю Тлауак.