Теплі обійми між Ліонелем Мессі та Хосе Пекерманом у попередньому перегляді Аргентина-Венесуела

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Цієї п'ятниці, у попередньому перегляді зіткнення між командами Аргентини та Венесуели на 17-му дату Південноамериканських відбіркових турнірів, які прямували до Чемпіонату світу з Катару 2022, відбулося особливе возз'єднання на полі La Bomboneraв головних ролях Ліонель Мессіта Хосе Нестор Пекерман.

Капітан збірної і нинішній тренер Винотинто перетнули стежки під час розминки перед початком дій і подарували один одному дружнє привітання зі сміхом. Це те, що аргентинський тренер добре знає Ла Пулгу , саме він викликав його в 2006 році на чемпіонат світу в Німеччині , першого в кар'єрі Розаріно, якому тоді було 19 років.

Крім того, Пекерман був тим, хто відкрив двері Мессі старшої команди 17 серпня 2005 року в Будапешті , коли молодий футболіст Барселони зіграв всього 92 секунди і був вигнаний за те, що він ляпасив угорця Вільмоса Ванчака в обличчя. На цій зустрічі він почав не хто інший, як Ліонель Скалоні в захисті.

Мессі та нинішній тренерВенесуели привітали один одного і схрестили деякі дружні слова, чіткий жест, що стосунки між ними хороші, незважаючи на те, що останній образ, який згадується про них разом, - це те, що Лео сидить на лавці замінників у поєдинку проти Німеччина за чвертьфіналчемпіонату світу 2006 року . Для цього матчу тренер вирішив залишити його на лавці і зробив ставку на Хуліо Крус.

Цей епізод не породжував образи. Навіть у 2009 році, після перемоги на «Золотому м'ячі», тодішня зірка Барселони назвала це у своїй промові: «Пекерману, якому я завжди буду вдячний за те, що дав мені можливість дебютувати на чемпіонаті світу». У тому конкурсі Росаріно забив гол проти Сербії та Чорногорії в розгромі 6-0 другого туру групового етапу.

На початку цього нового етапу Pékerman дебютував з 4-1 домашньою перемогою проти Венесуели , а потім впав за той самий результат проти Уругваю в Монтевідео. Його основна мета - претендувати на чемпіонат світу 2026 року , який відбудеться в Канаді, США та Мексиці , те, чого ніколи не траплялося в історії Винотинто.

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