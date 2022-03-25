США попередили, що найбільша кількість російських розвідників знаходиться в Мексиці

Глава Північного командування США попередив про значну присутність російських розвідників в Мексиці, відзначивши його «стурбованість» зусиллями Китаю і Росії впливати на Америку регіон.

Глен ВанГерк, який є лідером Північного командування США, постав перед Сенатом США, щоб попросити більше бюджету і пояснив російські стратегії.

Старший генерал США, який також очолює Північноамериканське командування аерокосмічної оборони, заявив, що в північноамериканському та карибському районі є «дуже агресивні та активні» актори, і конкретно згадав Мексику та Багамські острови.

Він спеціально посилався на російську розвідувальну організацію ГРУ Reuters/Елізабет Франц/Файл фото

У четвер глава США ПівнічнекомандуваннягенералГлен ВанГеркпопередило сенаторів США, щоРосіямає найбільшу групурозвідниківуМексиціз усіх, що вона розгорнула у світі.

Саме під час свого останнього слухання з комітетом Збройних сил Сенату США головна розвідувальна організація в Росії, Главне разводивательное управленіе, або ГРУ за своєю абревіатурою, прагне впливати всередині США; Центральний департамент розвідки є військовим розвідувальна служба доступна Збройним силам РФ.

Для цього, за його словами, розвідники з Росії влаштувалися б в Мексиці, нібито зробивши її країною з найбільшою кількістю членів ГРУ на кордоні з США, заявив Глен ВанГерк.

«Я хотів би зазначити, що більшість членів ГРУ у світі знаходяться в Мексиці на даний момент. Це російські розвідники. І вони уважно стежать за своїми можливостями впливу в США».

Генерал виявив, що в Мексиці проживає найбільша кількість російських агентів (Фото: EFE/Джоебет Террікес)

ВанГерк звинуватив Росію і Китай у поширенні дезінформації та посіві «поділу та внутрішнього розбрату» з наміром підривати основи американської демократії та демократій у всьому світі.

Начальник Південного командування Лаура Річардсон, яка також свідчила у четвер перед Комітетом Сенату збройних сил, погодилася з оцінкою ВанГерка.

«Я відповідаю майже п'ять місяців, і найбільше мене вразило те, наскільки Китай і Росія агресивно розширюють свій вплив на наше сусідство», - сказав він.

Річардсон, який відповідає за військові операції США в Карибському басейні, Центральній та Південній Америці, повторив свої недавні твердження, що без керівництва США та деяких інвестицій «негативний вплив Китаю в цьому регіоні незабаром може нагадувати хижацький вплив, який зараз має країна в Африці».

«Давайте будемо зрозумілими: Китай не інвестує, він видобуває», - підкреслив він.

Він додав, що його «найбільші стратегічні проблеми» - це збереження Панамського каналу та Магелланської протоки вільними та відкритими, в середовищі яких, за його словами, існують китайські проекти.

Генерал завірив, що це питання впливу на його території (Фото: REUTERS/Карлос Джассо)

Нещодавно мексиканські депутати, зокрема з лави Національного руху регенерації, повідомили про встановлення групи дружби Мексико-Росія, яка була остаточно завершена за підтримки союзників.

ОднакКен Салазар , посол США в Мексиці, запевнив,що «ніколи не може статися», що Мексика і Росія мають тісні стосунки через вчинення російською армією на українську територію вторгнення.

Це пов'язано з прийомом мексиканських депутатів до посла Росії в Мексиці Віктору Коронеллі 23 березня в Палаті для створення групи дружби Мексико-Росія .

(Фото: Reuters/Густаво Граф)

Крім того, він нагадав про альянс, який Мексика та Сполучені Штати продемонстрували б під час Другої світової війни проти режиму Адольфа Гітлера в Німеччині, і зробив терміновий заклик розширити цей союз.

«Коли на сім'ю нападають, сім'я приєднується. Тут ми говоримо про групу дружби. Різниціне може бути, ми повинні робити те, що вони робили у Другій світовій війні», - підсумував він.

*Зінформацією від AFP

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