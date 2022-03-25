Президент РЄ бачить Піренеїв з варіантами, якщо є єдність в кандидатурі

Барселона, 25 березня Президент іспанського олімпійського комітету (COE) Алехандро Бланко стверджував, що можлива кандидатура каталонських та арагонських Піренеїв на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року матиме шанс на перемогу, якщо навколо проекту буде одностайність. Бланко зробив це роздуми під час дискусії з лідером PSC Сальвадором Іллою, в рамках конференції з зимових Олімпійських ігор, організованої Фондом Рафаеля Кампаланса. В одній зі своїх виступів президент Ради України зазначив, що основою іспанської кандидатури, що стоїть перед світом, повинні бути не «сніг або лід», а «цінності, розуміння, повага та діалог». «Якщо ми зможемо, у час плутанини та протистояння, мати спільну ідею і всі працювати над цією ідеєю, йдучи спільним шляхом, то ми виграли кандидатуру. Звідти, незалежно від часу, Піренеї матимуть Олімпійські ігри», - запевнив він. Бланко попередив, що очі Міжнародного олімпійського комітету вже знаходяться на Каталонії та Арагоні, тому він попросив різні адміністрації працювати над тим, щоб представити пропозиції «одноголосно» МОК, навіть якщо вони мають відмінності щодо того, як кандидатура повинна бути доопрацьована. По тій же лінії Сальвадор Ілла закликав партії, які підтримують уряд, ERC та JxCat, мати «мужність» і сказати «чітко», що вони виступають за вибір зимових Олімпійських ігор, які представляють «можливість» оживити Піренейську область. Колишній президент Женералітата Хосе Монтілья перерахував деякі переваги, які, з його точки зору, спричинять за собою проведення такого роду спортивної події в каталонських Піренеях, що вимагає інвестицій та економічної діяльності для фіксації населення. Монтілья довіряла, що адміністрації будуть знати, як припаркувати «невеликі ідеологічні відмінності», щоб створити платоспроможну кандидатуру, і попередив, що «Каталонія не може дозволити собі пропустити можливості», - підсумував він.