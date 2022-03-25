Президент BlackRock заявив, що Росія відрізана від світових ринків капіталу

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

Президент престижного будинку управління інвестиціями США Ларрі Фінк заявив, що Росія була ізольована від світових ринків капіталу, після санкцій, введених США та її союзниками за вторгнення в Україну

Фінк також підкреслив роль, яку відіграють міжнародні компанії, які вирішили покинути Росію, як міру відмови від рішення Володимира Путіна.

« Росія була по суті ізольована від світових ринків капіталу , демонструючи прихильність великих компаній працювати таким чином, що відповідає фундаментальним цінностям. Цеознака того, чого ми можемо досягти, коли компанії, які підтримуються їх зацікавленими сторонами, об'єднуються в умовах насильства та агресії», - заявив президент Blackrock у листі акціонерам компанії.

У тексті зазначається, що вторгнення каталізувало країни та уряди об'єднатися, щоб розірвати фінансові та комерційні зв'язки з Росією.

«об'єдналися у своїй твердій прихильності підтримувати український народ. Уряди всього світу ввели санкції майже одноголосно, включаючи безпрецедентну міру заборони Центробанку Росії розгортати свої валютні резерви», - пояснив Фінк.

BlackRock — американська компанія з управління інвестиціями зі штаб-квартирою в Нью-Йорку

Згідно з листом, BlackRock пообіцяв швидко внести свій внесок у санкції щодо призупинення купівлі російських цінних паперів у своїх активних або індексованих портфелях.

«За останні кілька тижнів я спілкувався з незліченними зацікавленими сторонами, включаючи наших клієнтів і співробітників, які прагнуть зрозуміти, що можна зробити, щоб запобігти розгортанню капіталу в Росії», - говорить він.

Президент фірми вважає, що російське вторгнення в Україну поклало край глобалізації, яку пережив світ за останні три десятиліття . Він вважає, що наслідки конфлікту не обмежуються Східною Європою. Швидше, вони перетинаються з тими пандемією, «яка вже мала глибокий вплив на політичні, економічні та соціальні тенденції».

«Ми вже бачили зв'язок між країнами, компаніями і навіть напруженими людьми. За два роки пандемії багато громад та людей залишилися відчувати себе ізольованими та поглядами всередину. Я думаю, що це посилило поляризацію та екстремістську поведінку, яку ми спостерігаємо в сучасному суспільстві», - додає він.

Він вважає, що вплив конфлікту вплине на найближчі десятиліття «так, як ми ще не можемо передбачити».

«Жорстокий напад Росії на Україну порушив світовий порядок, який існувало з кінця холодної війни, більше 30 років тому. Нападна суверенну націю - це те, чого ми не бачили в Європі майже за 80 років, і більшість з нас ніколи не уявляли, що в нашому житті ми побачимо таку війну , яку вела ядерна наддержава», - додає він.

Президент Росії Володимир Путін

Бізнесмен також висловив свою підтримку українському народу.

«Я виступаю за всіх на BlackRock, коли кажу, що свідком російського вторгнення в Україну було справді несамовитим. Ми підтримуємо український народ, який проявив справжній героїзм перед лицем безжальної агресії», - додає він.

Компанія також здійснила комплекс дій для сприяння ізоляції Росії.

«Останніми тижнями BlackRock мобілізував благодійну відповідь, щоб допомогти нужденним і підтримати наших колег у Європі, найближчих до війни. Хоча у нас немає офісів чи операцій в Росії чи Україні, я знаю, що це створило великий стрес і невизначеність для всіх наших співробітників, особливо тих, хто в Європі, і ми працювали над тим, щоб забезпечити їх необхідними ресурсами, пояснив він.

Фінк пояснив, що на початку 1990-х, «коли світ виходив з холодної війни, Росія була вітана в глобальну фінансову систему і дала доступ до світових ринків капіталу. Згодом Росія стала взаємопов'язаною зі світом і стала глибоко пов'язана із Західною Європою. Світ отримав вигоду від глобальних мирних дивідендів та розширення глобалізації. Це були потужні тенденції, які прискорили міжнародну торгівлю, розширили світові ринки капіталу, збільшили економічне зростання та сприяли різкому зниженню бідності в країнах світу».

Вінпошкодував, що, підрахувавши, що світ об'єднається більше, почався конфлікт, породивши невдалий результат у досягненні більше 30 років. «Я продовжую вірити в довгострокову перспективу в переваги глобалізації та міць світових ринків капіталу. Доступ до глобального капіталу дозволяє компаніям фінансувати зростання, країнам збільшувати економічний розвиток, а більше людей відчувати фінансове благополуччя».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: