Прокуратура Перу створює кабінети для розслідування торгівлі культурною власністю

Ліма, 25 березня Державне міністерство Перу (прокуратура) створило перші ексклюзивні офіси для розслідування злочинів торгівлі культурною власністю з метою боротьби з незаконною торгівлею культурною та палеонтологічною спадщиною країни, повідомило Міністерство культури в п'ятницю. З огляду на поточні операції, що здійснюються державою Перу проти мафій, які видобувають культурну спадщину з країни для її продажу, Міністерство культури запропонувало прокурору створити ці податкові служби для прискорення подання скарг та переслідування цього злочину, Портфель уряду детально викладено в заяві. Прокурор нації Зорайда Авалос підтвердила призначення офісів в рамках «Міжнародного семінару проти незаконної торгівлі культурною власністю», ініціативи Програми допомоги Європейського Союзу (ЄС) проти транснаціональної організованої злочинності (Пакт). За останнє десятиліття Перу репатріювала майже 17 000 об'єктів спадщини, як судовим, так і дипломатичним каналами, в рамках Конвенції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Міністр культури Алехандро Салас привітав призначення податкових органів, які відповідатимуть за розслідування всіх тих контрабандних дій, які загрожують культурній спадщині перуанців, додала інформація. У цих підрозділах також будуть розслідуватися інші злочини проти культурної та палеонтологічної спадщини, тоді як прокурори відповідатимуть за «розробку швидкої пропозиції щодо запобігання та переслідування таких злочинів», - додало джерело. Щоб прийти до цієї пропозиції, відповідальним прокурорам доведеться проаналізувати чинне перуанське законодавство та визначити передові практики та технічні механізми для оптимізації реагування. Торгівля культурною власністю є транснаціональною і відбувається через мережі організованої злочинності, які беруть участь у різних етапах торгівлі людьми, що робить його складним злочином, що порушує історію та культурну спадщину громад та країн.