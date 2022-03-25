«Маестро» Табарес присутній в Уругваї Дієго Алонсо

Монтевідео, 25 бер Хоча він більше не обіймав посаду тренера Уругваю з листопада минулого року, Оскар Вашингтон Табарес отримав прихильність кількох гравців, які зараз очолює Дієго Алонсо, після того, як Селеста штамповував свій квиток на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Лідер команди, яка набрала перші 16 з 25 очок, які він зараз має, «el Maestro» був фундаментальною частиною у кар'єрі кількох гравців, які висловили це так. Сьогодні вранці п'ятниці, після перемоги Уругваю 1-0 над Перу, Дієго Годін поділився у своєму акаунті у Twitter фотографією загону, що супроводжується повідомленням. «Я хочу сказати вам, що я відчуваю зараз... Полегшення і щастя, яке наповнює мою душу!!! І я хочу поділитися цим з усіма товаришами, які були на цьому шляху і особливо з Майстром, Селсо, Profe Herrera (sic) і Маріо! Дякую Уругваю (sic)!!!» , написав він. Таким чином він не тільки подякував попередньому тренеру, але й його співробітникам: Селсо Отеро, Хосе Еррері та Маріо Реболло. Зі свого боку, після матчу, про який консультувала преса про людей, яких він згадав після кваліфікації, нападник Атлетико де Мадрида Луїс Суарес запевнив, що його сім'я та тренерський штаб Табарес, з яким «історія почала грати ще один чемпіонат світу». Деякий час раніше півзахисник Федеріко Вальверде відсвяткував кваліфікацію Селесте на чемпіонат світу з Катару під час інтерв'ю на AUF.TV, в якому не забув Табареса, який очолював збірну майже 16 років. «Це було частиною всього цього», - сказав «Ель Паджаріто», який подякував молодим людям, включаючи його, за поради, які він дав молодим людям, щоб вони могли рости як футболісти, так і як люди. Після матчу та наступних заяв гравцям було дозволено насолоджуватися вихідним днем зі своїми сім'ями, поки вони не повернуться до тренувань цієї суботи, думаючи про матч у вівторок проти Чилі як відвідувачів. Там Facundo Pellistry, одна із ставок Алонсо, оскільки він взяв на себе тренера, не зможе грати через накопичення жовтих карт. Команди Еквадору та Уругваю запечатали свою кваліфікацію в четвер, тоді як Перу, Колумбія та Чилі приймуть рішення про останню дату, яка з них зіграє репехаж проти команди з азіатської групи.