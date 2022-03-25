Кремль заперечує використання фосфорних бомб в Україні

Москва, 25 бер. Кремль сьогодні заперечував, що російська армія використовувала білі фосфорні бомби, незаконну хімічну зброю відповідно до Конвенції про хімічну зброю 1997 року, в рамках військового наступу Росії в Україні. «Росія ніколи не порушувала міжнародних конвенцій», - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков на своїй щоденній телефонній прес-конференції. Минулої середи українські джерела повідомили, що російські війська використовували цей вид боєприпасів поблизу Ірпіня і Гостомеля, в столичному районі Києва. Посилаючись на нові дані Міністерства оборони Росії щодо передбачуваної військової біологічної програми США в Україні, Пєсков зазначив, що Москва вимагатиме пояснень від Вашингтона. «Ця інформація дуже чутлива як для нас, так і для всіх. І, звичайно, ми будемо вимагати пояснень, а не тільки нас. Китай вже вимагав пояснень, закликав до того, щоб програма була виведена на світ», - сказав він. Росія звинуватила минулого дня інвестиційний фонд Rosemont Seneca Thornton, заснований Хантером Байденом, сином президента США, та Фондом Сороса, у участі у фінансуванні нібито лабораторій біологічної зброї в Україні, спонсорованих Пентагоном. Крім того, він повідомив, що ці установи взяли близько 16 000 біологічних зразків з країни для дослідження антитіл проти хантавірусу і кримсько-Конго геморагічної лихоманки. За даними Міністерства оборони Росії, програма охопила 30 лабораторій у 14 містах України та показала карту з їх розташуванням. Росія стверджує, що її армія знайшла сліди ліквідації доказів існування біолого-військової програми, що фінансується США в рамках української війни, те, що заперечують і Вашингтон, і Київ. НАЧАЛЬНИК мос/jgb