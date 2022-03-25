Виклик для пар у «Знаменитості MasterChef» виявився випробуванням, щоб врятувати себе від чорного фартуха

Як завжди, у «Знаменитості MasterChef» сюрпризи були порядком дня. У ніч на четвер відбувся творчий виклик, і щоб розпочати його, знаменитості отримали з усіма почестями Аїда Моралес, яку обрали «Королевою Чунчулло» за її підготовку, зроблену в тесті на таємничу коробку, побивши Карлоса та Естівара Г, широких фаворитів, щоб виграти першу шпильку імунітету тиждень.

Коли Аїда вже на балконі, вона відповідала за вибір пар, які повинні показати свої найкращі страви: Наталія залишилася з Марією Т; Крістіна з Ізабеллою; Татан з Тостао; Мануела поруч з Ако; Кароліна з Естіварг; Памела та Раміро; Чічо і Карлос, і Корозо були з Аїдою Боссою. Укожного було 60 хвилин, щоб приготувати страви тільки з однією умовою: щоб вони готувалися тільки в духовці.

Отже, знаменитості почали готувати. У раунді кухонь кухарі знайшли кілька цікавих речей; одну з них виявив Хорхе Рауш , коли він пройшов повз Мануели та Ако Переса: обидва готували «курку а-ля сіль». За словами актриси, блюдо родом з Аргентини, і хоча шеф-кухар був сумнівним, пізніше він зробив знак схвалення.

З іншого боку, камери зосередилися на контрасті в головних ролях Чичо та Карлоса, які були впевнені; а Кароліна та Естівар Г, обидва турбуються про картопляне пюре. Інфлюенсер вказав своєму партнерові ризик зробити це в блендері, але вона була впевнена і використовувала його для подрібненості бульби.

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Кароліна Гомес та Естівар Г у творчому виклику «Знаменитості MasterChef» ФОТО: Канал RCN жити

Крім того, Ніколас де Зубірія спалив себе під час обробки одного з контейнерів, де Аїда та Корозо готували свою страву, в якій також була курка; і хоча актриса виявляла очевидну стурбованість, трубадур вибухнув вголос.

З минулим часом Клавдія Багамон зробила черговий сюрприз конкурсантам, оскільки вона оголосила, що цей виклик нагородив не переможців, а найгірші страви з чорними фартухами. Відразукілька дорікали рішення, і на це ведучий сказав, що ні в якому разі не було сказано, що нагорода була імунітетом. Таким чином, тривога росла і більше в Тостао та Татані Меджі, першими переїхали до лекторії.

Обидва представили свинячий чихаррон «бонсай» під назвою «Ми хочемо пластину». Хоча Ніколас наповнив його похвалою, він рекомендував мотоциклісту «ризикувати більше», оскільки він вже бачив подібний препарат, зроблений ним. Наступними, які оцінювали, були Естівар Г і Кароліна, і хоча «Estiwar Pie» смакував добре, шеф-кухар Картахени відчув крохмаль картоплі, і і він, і Рауш були розчаровані, коли актриса зізналася, що пюре було зроблено в блендері.

Жартівливий момент настав люб'язно впливовим, який фліртував зі своїм партнером перед Клавдією Багамоном, якій він зробив кілька жестів у попередніх розділах. Не бракує сміху серед шеф-кухарів та інших учасників.

Відтепер інші пари не отримували хороших коментарів щодо своїх страв, і однією з причин було те, що переважна більшість мало солі. У зв'язку з цим чотири пари були засуджені чорним фартухом: Раміро та Памела; Марія Т та Наталія; Мануела та Ако та дует Чіхо-Карлоса.

Нарешті, виклик цієї п'ятниці найкращі страви будуть нагороджені шпильками для імунітету.

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