«Цей бал увійшов, верхня лінія сфальсифікована», - заява творця VAR після великої суперечки в Перу проти Уругваю

Авторитетне слово щойно дало свою позицію щодо зображень VAR, якими поділився Конмебол щодо суперечливої гри в останні хвилини Перу проти Уругваю в Монтевідео. Антоніо Ібаньєс де Альба, творець VAR, сказав, що м'яч увійшов повністю і що зображеннями, якими поділилася південноамериканська організація, маніпулюються.

«Всі зображення маніпулятивні, ненадійні і невідповідають дійсності. У цій пунктуальній грі видно, що воротар бере м'яч всередину власного гола, однак верхня лінія маніпулюється, і вони змушують здаватися, що м'яч не увійшов повністю. Тутбула маніпуляція, і м'яч дійсно увійшов повністю. Як я повторюю, зображеннями можна маніпулювати між 4 і 5 сантиметрами, що людське око не бачить, тому що це не так швидко », - вигукнув інженер, який також працював в NASA в Радіо Овації.

Крім того, він заявив, що якби були застосовані інші технології, все було б вирішено простіше. «Якби в лінії воріт та на м'ячі був чіп, зараз не було б проблем, але ні FIFA, ні УЄФА не зацікавлені у виправленні цих деталей, оскільки вони просто хочуть плутати їх все більше і більше. Цей м'яч увійшов, перевірте верхню лінію, якою маніпулюють», - закінчив він.



