Таблиця турнірної таблиці Ліга 1 Апертура Дата турніру 8 Сан-Мартін vs Бінасьональ програмування результатів

Турнірнатаблиця: Цієї п'ятниці, 25 березня, очікувальний матч був зіграний на першу дату турніру Апертура між Бінасьоналом та Універсідадом Сан-Мартін. Ось так рухалася класифікація першості Перу.
На стадіоні університету Сан-Маркос клуб Бінасьональ виграв 1-0 проти Сан-Мартіна з голом нападником Джаніо Позіто у знижках матчу (90+1).
Бінасьональ додав свою третю пряму перемогу в турнірі Апертура, піднявся на друге місце в турнірній таблиці і був одним очком позаду Депортіво муніципального лідера. Зі свого боку, Сан-Мартін виграв три очки на останньому місці в таблиці Ліга 1 і накопичив п'ять поразок поспіль.
У перезапуску Ліги 1 після останньої дати останньої дати відбіркових турнірів Катару 2022, Binacional зіткнеться з Sport Boys на стадіоні Мігель Грау в Кальяо протягом восьмого туру. Зі свого боку, Сан-Мартін зіткнеться з «Спортін» на стадіоні Альберто Галлардо.
Аланза Ліма грає проти спорту Хуанкайо після завершення дати перерви в Лізі 1. Синьо-білі прагнуть зламати погану смугу трьох прямих поразок для Alianza Atlético, Sporting Cristal та Melgar, які віддалийого його на 15-е місце в таблиці.
Universitario Deportes стикається з ADT de Tarma на стадіоні Monumental de Ate. Креми набрали лише один бал з дев'яти можливих за останні три дати. Він програв муніципальному та Бінасьональному, а також пов'язаний з Cienciano.
Лідер Ліги 1, Муніципальний вимірюється проти Alianza Atlético як відвідувача і ставить на карту лідерство. Sullana'' Гейл 'марширує на третьому місці в таблиці.
ЛІГА1 ТУРНІР ТУРНІР ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ГРАФІКРОБОТИ НА ДАТУ 8 ЛІГИ 1
Пятниця, Квітень 1
Спортинг Крістал проти Сан-Мартіна (1:15 | Стадіон Альберто Галлардо)
Аякучо ФК проти UTC (15:30 | Міський стадіон Кумана)
Спорт Уанкайо проти Альянса Ліма (19:00 | Стадіон Уанкайо IPD)
Субота, Квітень 2
Спортивні хлопці проти Бінасьональ (11:00 ранку | Стадіон Мігеля Грау дель Кальяо)
Alianza Atlético проти Муніципального (1:15pm | Стадіон Меланіо Коломия)
Мелгар проти Карлоса Штайна (15:30 | Монументальний стадіон UNSA)
Неділя, Квітень 3
Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)
Університет vs ADT (15:30 | Монументальний стадіон)
Карлос Маннуччі проти Сезара Валлехо (18:30 | Стадіон Мансіче)
Відпочинок Кантолао Академія.
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