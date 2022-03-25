Таблиця турнірної таблиці Ліга 1 Апертура Дата турніру 8 Сан-Мартін vs Бінасьональ програмування результатів

Турнірнатаблиця: Цієї п'ятниці, 25 березня, очікувальний матч був зіграний на першу дату турніру Апертура між Бінасьоналом та Універсідадом Сан-Мартін. Ось так рухалася класифікація першості Перу.

На стадіоні університету Сан-Маркос клуб Бінасьональ виграв 1-0 проти Сан-Мартіна з голом нападником Джаніо Позіто у знижках матчу (90+1).

Бінасьональ додав свою третю пряму перемогу в турнірі Апертура, піднявся на друге місце в турнірній таблиці і був одним очком позаду Депортіво муніципального лідера. Зі свого боку, Сан-Мартін виграв три очки на останньому місці в таблиці Ліга 1 і накопичив п'ять поразок поспіль.

У перезапуску Ліги 1 після останньої дати останньої дати відбіркових турнірів Катару 2022, Binacional зіткнеться з Sport Boys на стадіоні Мігель Грау в Кальяо протягом восьмого туру. Зі свого боку, Сан-Мартін зіткнеться з «Спортін» на стадіоні Альберто Галлардо.

Аланза Ліма грає проти спорту Хуанкайо після завершення дати перерви в Лізі 1. Синьо-білі прагнуть зламати погану смугу трьох прямих поразок для Alianza Atlético, Sporting Cristal та Melgar, які віддалийого його на 15-е місце в таблиці.

Universitario Deportes стикається з ADT de Tarma на стадіоні Monumental de Ate. Креми набрали лише один бал з дев'яти можливих за останні три дати. Він програв муніципальному та Бінасьональному, а також пов'язаний з Cienciano.

Лідер Ліги 1, Муніципальний вимірюється проти Alianza Atlético як відвідувача і ставить на карту лідерство. Sullana'' Гейл 'марширує на третьому місці в таблиці.

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Ліга 1 Апертура Турнір Таблиця лідерів

ГРАФІКРОБОТИ НА ДАТУ 8 ЛІГИ 1

Пятниця, Квітень 1

Спортинг Крістал проти Сан-Мартіна (1:15 | Стадіон Альберто Галлардо)

Аякучо ФК проти UTC (15:30 | Міський стадіон Кумана)

Спорт Уанкайо проти Альянса Ліма (19:00 | Стадіон Уанкайо IPD)

Субота, Квітень 2

Спортивні хлопці проти Бінасьональ (11:00 ранку | Стадіон Мігеля Грау дель Кальяо)

Alianza Atlético проти Муніципального (1:15pm | Стадіон Меланіо Коломия)

Мелгар проти Карлоса Штайна (15:30 | Монументальний стадіон UNSA)

Неділя, Квітень 3

Атлетіко Грау проти Сієнчіано (15:00 | Стадіон Франциско Мендоса Пісарро)

Університет vs ADT (15:30 | Монументальний стадіон)

Карлос Маннуччі проти Сезара Валлехо (18:30 | Стадіон Мансіче)

Відпочинок Кантолао Академія.

Розклад Ліги 1: Дата 8 Турніру Апертура (Фото: Ліга 1)

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