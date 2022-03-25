У Верховному суді є аудіо записи, які доводять покупку голосів Лауреано Акунья

25 березня стало відомо, що Верховний суд має у своєму розпорядженні більше трьох годин запису телефонних комунікацій Лауреано Акуньї та колишнього президента Конгресу Артуро Чара , де вони будуть говорити про купівлю голосів. Аудіо записи слугуватимуть вищому суду, щоб вирішити, чи відкривати розслідування проти двох конгресменів.

За даними RCN Radio, адвокат Мігель Анхель дель Ріо заявив, що розслідування пов'язане із заявами Аїди Мерлано про придбання голосів у 2018 році, але також будуть докази скупки голосів на законодавчих виборах 2022 року

ЗМІпоказали, що аудіо записи, які будуть почуті Судом, мабуть, Едіссон Енріке Масса можна почути, як розмовляє з тодішнім директором лікарні в Маламбо (Атлантико) Еймі Камарго відкрито говорити про купівлю голосів у регіоні.

Аудіо також показали б, що Акунья - це «Літаючий кіт», псевдонім, який він використовував для ідентифікації себе людям, щоб придбати близько 70 000 голосів за свою політичну кампанію, і прохання до менеджера лікарні підтримати його на виборах.

«У цій справі випливає, що Суд продовжуватиме розслідувати, я передаю більше доказів і проявлятиме це на Акуньї та Чарі. Цей процес породив примус копіювання для того, що сказала Аїда Мерлано», - сказав адвокат Дель Ріо.

Сенатор Артуро Чар перебував у Верховному суді юстиції, даючи звіт про нібито скупку голосів, які мулюють його сім'ю, яку засудив колишній конгресмен - втікач Аїда Мерлано.

Колишнійпрезидент Сенату Республіки зустрінеться з допитаним сенатором Лауреано Акуньєю, якого також викликав високий суд, щоб пояснити передбачувану виборчу корупцію в департаменті Атлантико.

Згідно з тим, що повідомив Верховний суд, Чар та «літаюча кішка», як відомо Акунья, повинні пояснити, чи мали вони будь-яку участь у справі мерланополітики, в якій кілька прибережних політиків отримали б користь у своїх кампаніях до Сенату, Дому та інших корпорацій.

Аудиторія, де з'явиться один з членів клану Char, візьме участь як свідок проти нього адвокат Мігель Анхель дель Ріо, який представляє захист Мерлано, і який пояснить суперечливі аудіо, які він розкривав у попередніх випадках, коли передбачувана покупка голосів бризкає.

Ці повістки приходять після того, як Аїда Мерлано виявила в середині лютого цього року, що сім'ї Char, Герлейна, серед інших, купили голоси, щоб допомогти у своїх кампаніях, а також інші політичні актори країни, що викликало скандал на громадській думці в середині виборчої кампанії.

Насправдісуперечливі заяви Мерлано визнають політичних діячів країни, таких як президент Іван Дуке, колишні президенти Хуан Мануель Сантос та Альваро Урібе, а також колишній генеральний прокурор Нестор Умберто Мартінес, а також брати Артуро та Алехандро Чар, які спалили себе в міжпартійні консультації 13 березня.

Безпосередньо Мерлано вказав на сенатора Артуро Чара (Партія радикальних змін), який також є братом колишнього мера Барранкільї та колишнім кандидатом у президенти в команді Колумбії, про який цитується вище. Він також згадав Хуліо Герлейна, а також сенаторів Хосе Девіда Імені (Партія U) та Лауреано Акунью (Консервативна партія), серед інших, які, за словами колишнього конгресмена, сформували б корупційну мережу, відому як «Білий дім».

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