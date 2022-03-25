Суарес після перемоги Коста-Ріки над Канадою: «Я знімаю капелюх»

Сан-Хосе, 24 березня тренер Коста-Ріки колумбієць Луїс Фернандо Суарес пишався виступом своєї команди в четвер 1-0 перемога проти Канади і сказав, що «знімає капелюх» на відповідь футболістів у кваліфікації ЧС-2022 в Катарі. «Це було дуже стресовим, але це наповнює мене гордістю, що, незважаючи на песимістичні ситуації багатьох людей, група завжди була там і хотіла випередити. Я знімаю капелюх з цими гравцями, які справлялися з таким великим тиском і добре відгукнулися», - сказав Суарес на прес-конференції після матчу. Коста-Ріка зафіксувала поганий старт нічиї, але виграла 13 з останніх 15 очок і не пропустила голи в останніх 4 матчах, що дозволило їй увійти в зону плей-офф двома турами, залишеними до закінчення восьмикутного фіналу Конкакафа. «Я глибоко пишаюся тим, що можу очолити цю групу дуже особливих людей. Вони не тільки хороші гравці, це люди, які варті того, щоб бути з ними навіть деякий час», - сказав тренер. Тренер заявив, що перемога в четвер, з якою Коста-Ріка закінчилася непереможеною Канади, «демонструє характер гравців і бажання добре представляти країну» і оцінив, що це перемога над «кращою збірною цього часу в Конкакафі». Суарес описав як «вражаючу» атмосферу, породжену вболівальниками 35, 000, які заповнили Національний стадіон у Сан-Хосе цього четверга, і сказав, що цю позитивну вібрацію потрібно відчути здалеку в матчі наступної неділі в Сальвадорі. «Якщо ми отримаємо 13 з останніх 15 балів, ми повинні добре закінчити. Я хочу, щоб гравець знав, що потрібно багато стресу, щоб претендувати на чемпіонат світу. Ви повинні бути добре підготовлені», - сказав Суарес. Залишивши два дні для гри, Канада лідирує з 25 очками, за ними йдуть США та Мексика, обидва з 22 очками, тоді як Коста-Ріка знаходиться в зоні плей-офф з 19 очками, випереджаючи Панаму (18) та вже ліквідований Сальвадор (10), Ямайка (8) та Гондурас (4). НАЧАЛЬНИК дмм/га