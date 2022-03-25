Південна Корея мобілізує бойовиків після запуску нової північнокорейської ракети

Сеул, 25 мар Південнокорейська армія сьогодні мобілізувала своїх стелс-винищувачів F35-A в рідкісний повітряний маневр, який приходить у відповідь на запуск напередодні нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Пхеньяну. Міністр оборони Південної Кореї Сух Вук курирував військові навчання, спрямовані на збереження «повної» бойової готовності, що дозволило б країні «досягти зсувної стратегічної перемоги і стримувати подальші дії Північної Кореї», - заявив він у заявах, зібраних місцевим агентством Yonhap. Міністерство Півдня не дало подробиць про те, де відбувалися маневри з цими стелс винищувачами, першим великомасштабним з 40 літаком, придбаним у США, і розгортання якого було завершено в січні минулого року. Включивши один з найбільш побоюваних південнокорейських повітряних активів Півночі, навчання трактується як сильна реакція Півдня на останній запуск Північної Кореї, здійснений міжконтинентальною ракетою Хвасонг-17, зброєю вищого дальності, випробування якої ще більше напружує ситуацію на Корейському півострові. Пхеньянські ЗМІ підтвердили в п'ятницю подробиці судового процесу попереднього дня, який був першим з міжконтинентальної ракети, оскільки Північна Корея випустила балістичну ракету дальньої дії в 2017 році. Південнокорейська армія також відреагувала напередодні останнього північного випробування навчаннями, в яких вона випустила три ракети «поверхнево-поверхня» (одна Хюнмоу-2 і одна ATACMS MGM-140 і одна Haesung-II) і скинула бомби JDAM. НАЧАЛЬНИК АСБ-ахг/JAC