в'язниця за фальшивого прокурора, який брав участь у викраденні купця в Медельїні

Цього четверга, 24 березня, Генеральна прокуратура оголосила, що Ана Лусія Гомес Тухіран отримала міра завірення у тюремному центрі; слідчий Сицзін Національної поліції Джон Джавер Ортега Гомес Гомес та приватна особа Хуан Девід Гомес Рамос, які нібито були залучені у викраденні купця в районі Ель-Побладо Медельїн.

Інформація обвинувачення також вказувала, що слідчі завдання, що виконуються за підтримки Діджіна та CTI, показали, що 4 серпня 2021 року Ортега Гомес, мабуть, за інвестиційний контракт передав торговцю 78 мільйонів песо на продаж золота.

Також було детально описано, що вищезгаданий документ погодив термін 6 місяців і зафіксував щомісячну виплату відсотків, еквівалентну 5%. Однак до кінця того ж місяця підсудні, як повідомляється, тримали купця протягом двох з половиною годин у своєму кабінеті, щоб, мабуть, тиснути на негайне повернення вкладених грошей.

Розслідування також показало, що там же вони вилучили б 14 мільйонів песо готівкою, сума, яка, за словами фальшивої посадової особи прокуратури, залишиться в ланцюжку опіки, поки вона не заплатить повні інвестиції мільйонерів.

Васможе зацікавити: «Відкрий звідти»: таксист намагався врятувати вбитого в Боготі товариша

«Слідчі встановили, що поки патрульний охороняв жертву, щоб він не користувався своїм мобільним телефоном; Гомес Тухіран обмежив би жертву здійснити передачу фургона вартістю понад 90 мільйонів песо. Все це в обмін на недавання чинності нібито ордеру на арешт, який за злочин шахрайства, нібито, буде проти купця», - повідомили в прокуратурі.

Так само він запевнив, що, за даними слідства, через день після незаконного затримання потерпілого викликали до нотаріуса в Медельїні, щоб засвідчити передачу автомобіля та змінити вищезгаданий контракт для негайної платіжної накладної.

Слід сказати, що доказовий матеріал, отриманий прокуратурою, призвів до висновку, що Гомес Тухіран в інших випадках претендував би прокурором. Щеодним із одкровень суб'єкта господарювання було те, що фальшивий чиновник стверджував, що має тісні стосунки зі старшими поліцейськими в Медельїні та столиці Республіки, але вона також заявила, що здійснює іншу незаконну діяльність у компанії патрульного катера Національної поліції.

Обвинувачені були заарештовані 16 березня і не прийняли звинувачення, звинувачені як нібито відповідальні за викрадення, посилений злочин концерт, кваліфіковану крадіжку, імітацію розслідування чи звинувачення та неправди в державних та приватних документах та зловживання державною службою.

В інших судових новин столиці Антіокії також повідомлялося, що 23 березня прокуратура отримала заходи безпеки в ізоляторі тримання під вартою проти 31-річного іноземця, який нібито відповідальний за спробу загострення вимагання, звинувачення, яке не було прийнято.

Згідно зі скаргою, поданою жінкою, також іноземець; передбачувана особа, 20 років, вимагала б заплатити 500 000 песо в обмін на те, що не надсилає свою сім'ю або розміщення інтимного відео в соціальних мережах.

Обвинувачений був захоплений 17 березня в районі Манріке Медельїн Галла Національної поліції.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



