Piso 21 та репер Ñejo приєднуються до своїх голосів у синглі «Salvavidas»

Майамі, 25 березня Колумбійська група Piso 21 та Puerto Rianic Ñejo приєдналися до своїх голосів у синглі «Salvavidas», пісні, яка відображає «музичну синергію», яка поєднує в собі «стилі та звуки» обох сторін, лейбл Warner Music Latina повідомив цієї п'ятниці. Звук «Salvavidas» містить «ідеальний баланс між попсом, яка запрошує на вечірку рукою міського, який неминуче ставить наше тіло танцювати», описав лейбл. Новий сингл виходить з музичним кліп, записаним на «райських пляжах» міста Санта-Марта, в Колумбійському Карибському басейні. Співпраця між Piso 21 і Ñejo, друзі один з одним протягом деякого часу, злетіли після того, як пуерторіканець написав вірш і відправив їх до поп-групи. Колумбійці роблять нову співпрацю у своїй кар'єрі, під час якої вони об'єднали зусилля з такими художниками, як Пабло Альборан, Чорний окий горох, Крістіан Нодаль та Малума, серед інших. За словами Warner Music Latina, що базується в Маямі (США), Piso 21 готується запропонувати «виступи в різних куточках світу, дати яких будуть оголошені незабаром». Артисти з Медельїна випустили у березні 2021 року свій третій студійний альбом «Любов у часи Перрео», з якого були випущені сингли, такі як «Dulcecitos» (з Сіоном та Ленноксом), «Pa 'Olvidarme de Ella» (з Крістіандом Нодалом) та «Cuando Estás Tú» (з Софією Рейес).