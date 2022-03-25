Прем'єр-міністр Перу просить Конгрес про діалог, щоб запобігти падінню «всіх»

Ліма, 25 мар Президент Ради міністрів Перу Анібал Торрес попросив цієї п'ятниці діалог з Конгресом, який має опозиційну більшість і в якому президент Педро Кастільо зіткнеться з клопотанням звільнити наступного понеділка, і він сказав, що, якщо президент впаде, вони буде слідувати «кожен». «Якщо Педро Кастільо впаде, ми всі падаємо, всі люди, всі народи Перу, і ніхто не повинен бути впевнений, що, якщо Педро Кастільо впаде, він буде президентом або президентом Перу. Ми не знаємо наслідків», - сказав Торрес на початку Ради міністрів у південному Андському регіоні Уанкавеліка. Зіткнувшись з цим, він повторив заклик виконавчої влади «до діалогу, до згоди, встановлення консенсусу з усіма, діючи сумлінно, з правдою». «Я прошу З'їзд покласти край цьому, діалогу. У нас немає комплексу неповноцінності чи переваги, для нас той, хто має ці комплекси і хто має державні посади, смокче», - додав він. Наступного понеділка Конгрес почує захист Кастільо про нібито обвинувальний акт «постійної моральної недієздатності» і проголосує за запит на імпічмент, поданий кількома ультраправими групами, які, мабуть, ще не мають 87 голосів, необхідних президенту, щоб залишити посаду. Зіткнувшись з цим політичним сценарієм, Торрес намагався наблизитися до діалогу всіх парламентських груп до початку цієї сесії і навіть скликав засідання пакту під назвою національна угода в суботу, щоб побудувати мости між усіма сторонами. Однак його офіс повідомив у своїй заяві цієї п'ятниці, що ця зустріч буде перенесена. «З метою посилення політики діалогу Уряду заклик до всіх секторів прагне досягти і консенсусу на благо країни», - додали в інформації. Торрес приписував спроби імпічменту проти Кастільо тим, що він «людина народу», який прийшов до влади, після введення Кейко Фузіморі, лідера партії Народної Сили та дочки Альберто Фуджиморі, на опитуваннях. «Злодії, які вкрали у нас мільярди в попередніх урядах, зараз стоять за вакансією (звільненням), тому що вони втратили пляшку (пляшку) за 200 років республіканського життя», - сказав він. Начальник штабу додав, що «за 200 років республіканського життя освіта була найвищої якості і залишається такою, що не зміниться за одну ніч, здоров'я було останньої якості, бідні не мають права на здоров'я». Зі свого боку, Кастільо, відвідавши південний регіон Аякучо, попросив підприємців інвестувати «без всякого страху» в масивування природного газу на півдні країни. «Ми демократи, саме так нас виховували, саме так ми сформувалися, і саме так ми будемо керувати країною. Всередині країни вони хочуть показати інші речі, але поза народами бачать нас хорошими очима, тому що ми поважаємо демократію, інвестиції та народ», - сказав він.