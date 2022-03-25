Перу проти Уругваю: Федеріко Вальверде та його вражаючий міжміський постріл, який розбився на перекладині до відбіркових турнірів Катару 2022

Перу- Уругвай: нападник Шарруа Федеріко Вальверде майже забив сенсаційний гол поза коробкою в матчі на дату 17 Відбіркових турнірів Катару 2022, які були зіграні на стадіоні Centenario в Монтевідео.

47 хвилин у грі напад збірної Уругваю був наполовину очищений перуанською обороною, а футбол провів Федеріко Вальверде.

Другий атакуючий хід Уругваю, здавалося, не приніс небезпеки, і, як очікується, Селеста відновить свою атаку на червоно-білу область.

Однак Федеріко Вальверде здивував пострілом близько 35 метрів за межами коробки. Постріл був сильним і спрямований на крах на перекладині, незважаючи на розтяжку перуанського воротаря Педро Галлезе.

Національна збірна Перу досягає матчу з Уругваєм після приведення чотирьох матчів без програшу з трьома перемогами та однією нічиєю. Біла роха обіграла Болівію в Лімі (3:0), обіграла Венесуелу в Каракасі (2:1) і Колумбію в Барранкільї (1-0). На дату 16 він намалював 1-1 з Еквадором (1-1)

Збірна Уругваю зірвала погану смугу в п'яти матчах без перемоги з чотирма поразами і нічиєю. Чарруас притягнув (0-0) проти Колумбії в Монтевідео, програв Аргентині (3:0) у Буенос-Айресі, Бразилія (4-1) як відвідувач, Аргентина вдома (1-0) та Болівія (3-0) у Ла-Пасі. Потім з тренером Дієго Алонсо він виграв дві перемоги в Парагваї (1:0) в Асунсьйоні і переміг Венесуелу (4:1) на стадіоні Centenario.

Тренер Рікардо Гарека вишикувався з Педро Галлезе, Луїсом Адвінкулою, Карлосом Замбрано, Олександром Калленсом, Мігелем Трауко, Серхіо Пенья, Ренато Тапією, Йошімарйо Йотуном, Андре Каррільо, Крістіаном Куевою та Джанлукою Лападулою.

Стратег Уругваю Дієго Алонсо обрав це одинадцять: Серхіо Роше; Рональд Арауйо, Дієго Годін, Жосема Гіменес, Матіас Олівера; Факундо Пеллістрі, Джорджан Де Арраскета, Родріго Бентанкур, Федеріко Вальверде; Дарвін Нуньєс і Луїс Суарес.

МАТЧІОСТАННЬОЇ ДАТИ ПЛЕЙ-ОФФ

Вівторок, Березень 29

Перу проти Парагваю (Ліма)

Еквадор проти Аргентини (Ґуаякіль)

Болівія проти Бразилії (Ла-Пас)

Чилі проти Уругваю (Сантьяго)

Венесуела проти Колумбії (Пуерто Ордас)

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