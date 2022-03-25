Недосяжність ціни на житло сильно вдарили до латиноамериканців в Каліфорнії

Лос-Анджелес, 25 мар. Доступність житла знизилася в 2021 році для каліфорнійців усіх етнічних груп, значною мірою через зростання цін на житло під час кризи covid-19, але зниження відчувалося найсильніше серед латиноамериканців та афроамериканців, згідно з дослідженням Каліфорнійської асоціації Ріелтори. Двадцять шість відсотків усіх каліфорнійців заробили мінімальний дохід, необхідний (144 400 доларів на рік), щоб придбати будинок із середньою державою ціною 786,750 доларів у 2021 році, порівняно з 28% у 2020 році, зазначає нове дослідження. У той же час доступність житла для неіспаномовних білих знизилася з 38% у 2020 році до 34% у 2021 році. Для латиноамериканців частка сімей, які могли дозволити собі будинок із середньою ціною, впала з 20% до 17% у той період, а для афроамериканців падіння становило з 19% до 17%. «Значна різниця в доступності житла для афро-американських та латиноамериканських сімей ілюструє розрив у домоволодінні та невідповідність багатства для кольорових громад, що може погіршитися у міру підвищення показників у 2022 році», - сказала група. Житло було доступнішим для азіатів, 40% сімей цієї групи змогли придбати будинок у 2021 році, що на три точки падіння попереднього року. Хоча процентні ставки залишалися відносно низькими, і багато працівників мали можливість працювати вдома, прогалини в доступності житла не звузилися в 2021 році, йдеться в дослідженні. Розрив між латиноамериканцями та загальним населенням Каліфорнії розширився з 8,3 процентних пункту у 2020 році до 8,9 пункту наступного року. Для афроамериканців розрив залишився майже незмінним, трохи розширившись з 9,2 до 9,3 пункту. Згідно з опитуванням спільноти Бюро перепису населення, загальний рівень домоволодіння для каліфорнійців становив 56% у 2020 році, 64% для білих, 61% для азіатів, 46% для латиноамериканців та 37% для афроамериканців. «Сприяння доступу до домоволодіння - це один із способів подолати расовий розрив багатства та сприяти економічному рівню для всіх каліфорнійців», - сказав президент асоціації Отто Катріна. Він додав, що саме тому група «прагне вирішувати питання житла та власного капіталу, які зберігаються в нашій державі, і які ускладнили афроамериканцям, латиноамериканцям та іншим громадам доступ до житла та дозволити собі житло». НАЧАЛЬНИК мсц/АМВ