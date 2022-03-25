Olegario Sierra, «негр»: оператор Los Zetas домігся скорочення до свого вироку

Цієї п'ятниці оператор картелю Los Zetas ,Olegario Sierra Juárez, псевдонім Black та/або Negro , був засуджений до 32 років в'язниці.

Сьєрра Хуарес, яка почалася як вбивця в картелі де ла лалтіма і став главою площі в муніципалітеті Карденас, в Сан-Луїс-Потосі, вже був засуджений у лютому минулого року; однак йому вдалося здійснити скасування вироку і наказав відновити процедуру.

Цього злочинця виділяють за злочини організованої злочинності, накопичення вогнепальної зброї, володіння патронами для зброї і комерціалізацію кокаїну і марихуани.

У 2012 році Ель-Негро був заарештований разом з Уріелем Антоніо Мальдонадо Раміресом на кілометрі 092+700 Національної дороги (79) Тампіко-Санчес Роман, в муніципалітеті Сан-Луїс-Потосі.

Під час операції захоплення Федеральна поліція та Секретаріат національної оборони забезпечили їм пістолет. 38-міліметровий, патрони калібру 223,8-міліметра, патрони калібру 10,223 міліметра та наркотики, згідно з інформацією Генеральної прокуратури.

У той час він був прийнятий доДержавного в'язничного центруЛа-Піла в Сан-Луїс-Потосі, а наступного року SEIDO завершив новий ордер на арешт за злочини, за які він зараз засуджений.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: