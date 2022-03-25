Неймар: «Вініцій - це тріщина, я думаю, ми дуже добре розуміємо один одного»

Ріо-де-Жанейро, 24 березня Неймар заявив цього четверга, що Vinicius Junior «- це тріщина», після того, як нападник «Реала» дебютував свій рахунок у збірній Бразилії, у перемозі над Чилі 4:0 за південноамериканські відбіркові матчі на чемпіонат світу в Катарі. «Я відчуваю себе комфортно, я відчуваю себе добре, граючи (помилкова дев'ятка) з Віні там теж, що є тріщиною. Я думаю, що ми дуже добре розуміємо один одного», - сказав нападник Пари Сен-Жермен у заявах змішаної зони, оприлюднених Бразильською футбольною конфедерацією (CBF). Неймар, який зіграв фальшиву дев'ятку з Вінічусом та Антонієм як товариші по команді на фронті нападу, запевнив, що це не нова позиція для нього і що він грає так «деякий час». 10 de la Canarinha, який відкрив банку пенальті, який він сам спровокував, показав гарну мелодію з вінгером Мадрідиста, який поставив 2-0 на рахунок в кінці перерви, отримавши пропуск від Антонія, який майстерно пройшов Неймар. «Повна Маракана мене надихає, це змушує мене хотіти робити все, це задоволення, радість. Атмосфера вболівальників була фундаментальною для того, щоб ще більше стимулювати нас», - сказав він. Колишній гравець Сантос і Барселони знову посміхнувся на легендарному стадіоні Ріо-де-Жанейро після жорсткої критики, отриманої за його неякісні показники в Парі Сен-Жермен, тим більше з моменту ліквідації в Лізі чемпіонів Європи проти «Реала». Проти Чилі він зміг забити другий штрафний гол, але дав постріл максимального пенальті Філіпу Кутіньо, який також шукає власного викупу після довгого відтягнення від Ла-Канарінья і стриманого проходу через Барселону. «Ми були у відборі з дитинства. Він попросив мене взяти пенальті і в той час має бути товариське спілкування. Моє щастя бачити, як він забив, ніби я його забив. Я був дуже щасливий», - пояснив він. Бразилія, вже кваліфікована до Катару 2022 протягом декількох днів, обіграла Чилі 4-0 і залишається непереможеним лідером південноамериканських кваліфікацій, маючи тринадцять перемог і три нічиї. Окрім цілей Неймара, Коутіньо та Вінісіуса, Річарлісон поклав завершальний штрих до розгрому на 91-й хвилині. п'ятиразова чемпіонка світу зіграє наступного вівторка з Болівією, в Ла-Пасі, в останній день відбіркових матчів, хоча їй ще належить зіграти матч проти Аргентини, призупинений у вересні минулого року, оскільки деякі гравці Альбіцелести порушили протокол здоров'я проти covid-19. НАЧАЛЬНИК смс/га