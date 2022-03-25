Мінса вкотре дозволяє робити щеплення з цієї суботи, 26 березня

Imagen de archivo de brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la covid-19, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

МаріяМартінес, керівник імунізацій Міністерства охорони здоров'я, прокоментувала, що вони прагнуть продовжувати мотивувати населення до завершення графіка вакцин. З цієї причини в ці вихідні буде проведена інтенсивна вакцинація, поставивши вакцинацію на 12 і до 36 годин в деяких спеціальних пунктах.

«Попросіть населення приїхати і отримати свої вакцини. Сьогодні держава вже внесла обов'язкове положення, що починаючи з квітня всі ті, хто старше 18 років, повинен мати повний графік вакцинації усіма трьома дозами», - сказав Мартінес.

Він сказав, що було видно, що в деяких місцях населення не їде робити щеплення. І перед цим Мінса встановив певну тактику з медичним персоналом та бригадами вакцинації, які йдуть до зосереджених точок, вдома вдома. Цястратегія зараз активізується набагато більше в ці вихідні, оскільки ризик вірусу в країні залишається неминучим.

«Ми не дотримуємося єдиної стратегії, є також розгортки вакцинації, вони переходять на ринки або в райони, де їм важко отримати доступ, де вони не можуть використовувати вакцину. Це називається стратегією і змішаною тактикою», - сказав він.

На додаток до того, що всі три дози будуть обов'язковими для людей від 18 років, інше положення полягає в тому, що вона не називається бустерною дозою, а є обов'язковою третьою дозою, яку повинна мати населення.

По цих лініях він оголосив, що домовлено, що з завтрашнього дня в суботу хлопці від 12 до 17 років отримають їх третя доза. Це стосуватиметься тих, хто прийняв другу дозу п'ять місяців тому. Наприклад, ті, хто був щеплений в жовтні, можуть вже застосувати третю дозу. Мартінесзакликав батьків прийти.

Щеплення, які будуть відвідувати протягом 36 безперервних годин

* Стадіон Чанкас (Санта Аніта)

* Муніципальний стадіон Ольянтамбо (Ae)

* Кампо де Марс (Ісус Марія)

* Зональний парк Уїракоча

* Університет Сезара Валлехо (Сан-Хуан-де-Луріганчо)

* Парк Майта Капак (Сан-Мартін-де-Поррес)

* Зональний парк Сінчі Рока (Комас)

* Муніципальний спортивний комплекс (Пуентепьедра)

* IPD Сан-Хуан-де-Мірафлорес (Сан-Хуан-де-Мірафлорес)

* IPD Вілла Марія-дель-Тріунфо (VMT)

* Спортивний центр Вілла Сальвадору (VES)

* Стадіон Луїса Гальвеса Чіпоко (Барранко)

* Жокей-Плаза (Сантьяго-де-Сурко)

Щеплення, які будуть відвідувати протягом 12 безперервних годин

* Стадіон Соліс Гарсія (Chosica)

* Стадіон Пачакутек (Чаклакайо)

* Стадіон Габріеля Нічо (Ель-Агустіно)

* Казарми казарми (Ель-Агустіно)

* Cieneguilla Спорт фаянс (Cieneguilla)

* Спорт фаянс Сан-Андрес (Huaycan)

* CIAM Ла Моліна (Ла Моліна)

* Вакцинакарський аграрний університет (Ла Моліна)

* Вакунакар Коста-Верде (Магдалена)

* IPD Байовар (Сан-Хуан-де-Луріганчо)

* Стадіон Бонілла (Мірафлорес)

* Стадіон Камполо Алькальде (Ла Перла)

ЧЕТВЕРТАДОЗА

Що стосується застосування четвертої дози, яка вже проводиться в деяких країнах, головний директор з імунізації Мінси сказав, що в нашій країні, хоча в даний час вона має мінімальний рівень зараження, новий варіант може вплинути на нас. «Група експертів з імунізації оцінювала докази. Наступного тижня ми будемо давати деякі новини про це», - сказав він.

У свою чергу, він зазначив, що є багато дітей віком від 5 до 11 років, які мають другу дозу, тому він закликав батьків дозволити вакцинації своїх дітей.

Він також дав зрозуміти, що Мінса не застосовуватиме жодних прострочених вакцин, оскільки все застосовується відповідно до закінчення терміну дії. «Перуанці повинні відчувати себе заспокоєним, що жодним чином не можна допускати», - сказав він.

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