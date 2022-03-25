Мартіно: «Ми втратили спокій за останні 25 метрів курсу»

Мексика, 24 березня Аргентина Херардо «Тата» Мартіно, тренер Мексики, пошкодував у четвер, що його команда пропустила численні скорингові ходи проти Сполучених Штатів у відбірковому матчі чемпіонату світу, який він звинувачував у відсутності терпіння. «Ми втратили цей душевний спокій за останні 25 метрів курсу, не тільки коли мова йде про забивання гол, але й у виборі пасів, граючи в гамбету і впевнено стикаючись. Це тема, яку ми повинні відновити», - сказав тренер, після того, як безцільна нічия проти лютого суперника. У передостанню дату кваліфікації Конкакаф на ЧС-2022 в Катарі мексиканці не змогли виграти і досягли нічиєї та трьох поразок у своїх останніх чотирьох матчах проти американців. Мартіно сказав, що йому залишається той факт, що він добре змагався; він нагадав, що минулого листопада 12 в Цинциннаті Сполучені Штати домінували в Мексиці у другому таймі і побили її 2-0, і тепер його гравці підтримували хороші показники за 90 хвилин Хоча вболівальники критикували три за те, що він не виграв, з матчем четверга Мексика ступила на чемпіонат світу в Катарі, оскільки він третій у турнірній таблиці з 22 очками, на три більше, ніж Коста-Ріки і чотири над Панамі, і зіткнеться з Сальвадором та Гондурасом, без шансів поїхати на чемпіонат світу. Хоча все виглядає на користь, Мартіно посилався щодо недільного суперника, Гондурасів, нагадав, що цього четверга він витягнув нічию з Панами і визнав, що Мексика повинна грати зосереджено. «Ми зіткнемося з суперником, який хоч і не має шансів (претендувати на Катар), дуже сильний, особливо на своєму корті. Ми повинні триматися за лінію сьогоднішнього матчу, це шлях двох збігів, що залишилися», - сказав він. Мартіно відсвяткував хороший рівень своїх гравців, що беруть участь у європейських лігах, і сподівався, що його команда повернеться на хороший рівень, після падіння результатів на момент нічиї, в якому він програв у США та Канаді, в матчах, проведених при фригідних температурах. «Граючи інтенсивністю, зусиллями і добре змагаючись з дуже сильним суперником, ми знову були надійною командою», - підсумував він. Гб/га (Фото)