Дізнайтеся, як відростити нігті природним шляхом

10-11-2021 Cómo podemos favorecer el crecimiento de las uñas. MADRID, 14 (CHANCE) En ocasiones las uñas necesitan un poco de ayuda para estar más fuertes y saludables, sobre todo en una época tan inestable como suele ser el otoño. Para ello, la firma norteamericana de esmaltes ORLY cuenta con el tratamiento Nailtrition, ideal para el crecimiento y cuidado de las uñas dañadas, débiles y descamadas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ORLY

Матидовгі і здорові нігті - бажання багатьох, особливо жінок. Однак досягти цього майже ніколи не легко через різні фактори, які не дозволяють досягти цього, таких як неправильне харчування, виконання роботи, яка багато використовує руки, використання продуктів низької якості тощо Ці та інші фактори роблять мрію мати довгі та тверді нігті здаються все більш віддаленими.

Якщо ви один з тих, хто не хоче використовувати накладні нігті або витрачати багато на дорогі процедури, які обіцяють надати вашим нігтям пружність і довжину, вам пощастило, що протягом багатьох років існували високоефективні домашні засоби, які передавалися з покоління в покоління серед жінок, щоб досягти довго і здорові нігті природним шляхом, не витрачаючи на зайве.

Якщо ви хочете знати 4 домашні засоби для росту нігтів природним шляхом, продовжуйте читати наступну примітку.

1.ЗЛИМОННИМ СОКОМ І МОЛОКОМ

Одним з найвідоміших рецептів подання швидких результатів є те, що молоко з лимоном, адже воно не тільки допомагає затвердіти нігті, але і запобігає їх легко ламатися. Крім того, цей рецепт також допоможе відбілити нігті і залишити їх більш красивим і уніфікованим відтінком, просто виконайте наведені нижче дії:

1. Змішайте 1/2 склянки молока і сік 1 свіжовичавленого лимона.

2. Коли ви приготували суміш в ємності, занурте нігті в цю рідину.

3. Замочіть нігті на 15 хвилин і

4. Повторюйте лікування принаймні 3 рази на тиждень, і ви побачите, як потроху ваші нігті зміцнюються, ростуть швидше і здоровіше.

2. З ЧАСНИКОМ

Якщо ви не знали, часник є одним з найвідоміших натуральних інгредієнтів, щоб швидко відростити нігті і зміцнити їх одночасно . Крім того, він має антибактеріальні властивості, які чудово підходять для профілактики інфекцій, поліпшення кровообігу в цій області та затвердіння тих нігтів, які слабкіші та ламкіші. Якщо ви хочете дізнатися, як відростити нігті часником, виконайте наступні дії:

1. Отримати 1 або 2 великих зубчики часнику.

2. Розминайте їх до тих пір, поки не залишиться паста.

3. Помістіть цю пасту на нігті на 10 хвилин.

4. Після закінчення цього часу видаліть великою кількістю води.

Щоб незабаром побачити результати, повторюйте цей засіб щодня протягом тижня.

3.Зчасником і лимоном

Змішуючи часник і лимон, ви можете отримати відмінний домашній засіб, щоб відростити нігті, зміцнити їх і зробити їх красивішими і доглянутим, ніж будь-коли. Ви можете використовувати цей рецепт, щоб виростити як нігті на ногах, так і нігті, просто виконайте наступні дії:

1. Подрібніть 1 великий зубчик часнику і доведіть його до кипіння в 1/2 склянки води.

2. Як тільки рідина закипить, зніміть її з вогню і дочекайтеся охолодження.

3. Потім додайте 1 чайну ложку натурального лимонного соку.

4. Все добре перемішати і перелити в порожню емальовану ємність.

Наносите цю суміш щовечора перед сном і ви побачите, як за лічені дні ваші нігті ростуть здоровими і міцними.

4.ЗХВОСТИКОМ

Хвощ польовий - лікарська рослина з великою кількістю естетичних застосувань, які стали популярними в останні роки. Однією з найвідоміших його переваг є його властивості для прискорення росту нігтів та забезпечення того, щоб вони завжди були стійкими. Це пов'язано з вмістом кремнезему, мінералу, який дозволяє лікувати слабкі і ламкі нігті, не даючи їм ламатися і роблячи їх набагато міцнішими.

1. Приготуйте настій з хвоща і дайте йому охолонути.

2. Як тільки вона охолоне, занурте в нього нігті на 15 хвилин.

3. Повторювати цю процедуру можна кілька разів на тиждень для досягнення найкращих результатів.

Відомо також, що хвощ польовий сприяє поліпшенню стану волосся, зміцненню і відновленню його.

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