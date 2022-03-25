Кенія Лопес Рабадан оскаржила AMLO оформити запрошення до AIFA після того, як підтвердивши порушення

З моменту відкриття в понеділок, 21 березня, Кенія Лопес Рабадан, сенатор Партії національних дій (PAN), стала однією з головних критиків цього флагманського проектупрезидента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO).

Зцієї причини він відвідав приміщення, щоб підкреслити нерівності, на які відповів сам федеральний президент під час ранкової прес-конференції 24 березня, на якійвін запросив віце-координатора синьо-білого в Сенаті Республіки знову відвідати аеропорт Санти Люсія.

«Як я хотів би, щоб вони пішли до диспетчерської вежі, я сподіваюся, що вони підуть, що вони домовляться там в аеропорту, щоб вони пішли і побачили всі передові технології (...) у ці вихідні, я прошу, щоб вони надіслали їм запрошення», - сказав Лопес Обрадор.

На це повідомлення законодавець ПАН відповів через свої соціальні мережі. У спільному відео він сказав, що Табаскеньо доручив Луїсу Крезенсіо Сандовалу, голові Секретаріату національної оборони (Седена) запросити її на диспетчерську вежу АІФА в ці вихідні.

Потім вона кинула виклик йому зробити це формально, щоб вони могли зустрітися і таким чином відповісти за всі «недоліки та помилки», які має цей аеропорт, про які вона сама свідчила в попередні дні.

(Фото: Твіттер/ @kenialopezr)

Користувачі соціальних медіа відреагували на Лопеса Рабадану і попросили його задати питання, включаючи одну, щоб дізнатися реальну вартість цієї роботи, яка призвела до скасування Міжнародного аеропорту Нью-Мексико (NAIM) через Тескоко, штат Мексика.

Вони також сумнівалися в запрошенні президента, тому вони були зацікавлені в тому, чи буде зустріч оформлена, чи просто чекає, щоб його покликав Лопес Обрадор відвідати АІФА.

Слід нагадати, що в останні дні паніста вирішила відвідати об'єкти цього нового аеропорту через день після його відкриття. З цього приводувін дуже задокументував у своєму стилі, як виглядає досвід у повітряному терміналі, керованому четвертою трансформацією (Q4 ).

Через свої соціальні мережі минулого вівторка, 22 березня, законодавець альбіазул розкритикував бюджет, присвячений будівництву «нової примхи AMLO», вартості транспорту, щоб можна було досягти його, і що можна було зробити з виділеними на нього ресурсами.

«Тож моя подорож поїхати до АІФА. Я розповім вам у цій темі все, що відбувається в новому примху AMLO. Скількибуло витрачено в аеропорту і що ми могли б мати мексиканці, якби за ці гроші я думав допомогти жителям Мексики», - сказав він.

Паніста відвідала AIFA через день після її інавгурації та виділила деякі порушення у відео (Фото: Каріна Ернандес/Infobae)

Ще одним критичним аспектом була доступність, оскільки він зазначив, що для приїзду йому обов'язково доведеться замовити таксі за заявку, яке коштувало б від 600 до 700 песо, хоча сам уряд виявив найважливіші маршрути громадським транспортом, які не перевищують 200 песо .

Лопес Рабадан також відповів на словамексиканців проти корупції та безкарності (MCCI) та детально розписував, що з розглянутих контрактів 1,233 78% отримали обмежене запрошення, тоді як решта 22 відсотків були нагородами.

У той же день відкриттяорганізація засудила, що щонайменше 10 новостворених компаній були укладені контракти на участь у проекті до 1 572 млн песо .

Крім того, вони зазначили, що один з постачальників, нібито пов'язаний з «компанією-оболонкою», звинувачений у відмиванні грошей у Венесуелі, відповідав за продаж сталі вартістю 184 мільйони песо.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: