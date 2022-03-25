Карла Таразона розкриває, чому вона прийняла вибачення Ізабель Асеведо: «Я відчував себе щирим»

Карла Таразона з'явилася цієї п'ятниці в програмі Amor y Fuego , щоб поговорити про останні заяви Ізабель Асеведо, яка зізналася, що зробила помилку, розпочавши стосунки з Крістіаном Домінгесом , коли камбіамберо все ще жив з радіоведучий.

Бізнес-леді також зазначила, що вона прийняла вибачення «Чабеліти», коли побачила зображення на своєму мобільному телефоні, оскільки відчувала, що вона чесна, тому вона зв'язалася з нею, щоб пробачити її після декількох років боїв.

« Я дійсно відчував це щирим. Коли інтерв'ю почалося, у мене було обличчя, і коли інтерв'ю прогресувало, його обличчя змінилося, і це змусило мене відчути, що насправді я говорив чесно . Розмова та розповідь звільняють вас, тому що у неї вже є нове життя, новий партнер, і я не думаю, що йому комфортно слухати речі, які траплялися раніше», - додав він.

В інший час Карла Таразона зазначила, що сьогодні, хоча Крістіан Домінгес не був вірним їй в минулому, вони підтримують досить сердечні стосунки щодо добробуту своїх дітей, аж до того, що вони навіть діляться з Памелою Франко.

« Привітність так, але для мого сина. Такаж привітність з Памелою, тому що вона поділилася не тільки з Валентино, але і з моїми трьома дітьми, і мені б не довелося. Я завжди чув дуже приємні речі від своїх дітей до неї. Якщо мої діти в порядку, продовжуйте», - додав він.

Телеведуча також скористалася камерами Amor y Fuego , щоб заперечити чутки про минуле, адже в той час говорилося, що вона вступила у стосунки, які в той час мали Ваня Блудау та кумбіамберо .

За словами самої Карли Таразони , цю інформацію спростувала сама Ваня, коли вона з'явилася в «Цінності істини», де вона вказала, що людина, яка фактично закінчила свій роман, була «Болівіана».

РОЗКРИТИ, ЧОМУ ВОНА БУЛА ЗАСМУЧЕНА З НЕЮ

У попередньому інтерв'ю Карла Таразона зазначила, що вона не атакувала Ізабель Асеведо, тому що вона потрапила у свої стосунки з Крістіаном Домінгесом , а тому, що вона думала, що була хорошою людиною з танцюристом, щоб зрадити її таким чином.

«Я хочу, щоб ви щось зрозуміли... можливо, весь цей час це не було предметом «він мене забрав або не взяв мене»; що мені завжди боляче, було те, як все відбувалося, я погано поводився з нею... Язавжди говорив: «чому ти не кажеш правду». Я думаю, що, врешті-решт, сьогодні все більш ніж зрозуміло. Я щиро сподіваюся, що ми всі щасливі в житті, яке має кожен », - додав він.

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