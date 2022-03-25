Японія оголосила про нову батарею санкцій проти 25 осіб і 81 російського суб'єкта

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

Японія повідомила в п'ятницю нову батарею санкцій проти Росії, яка передбачає заморожування активів для 25 осіб і 81 російського суб'єкта у відповідь на оголошення, зроблене місяць тому президентом РФ Володимиром Путіним про «спеціальну військову операцію» в Україні.

«Загалом 25 чиновників Сенату Росії були визначені об'єктом заходів заморожування активів , і ми будемо впроваджувати заборонні заходи, пов'язані з експортом до 81 організації», - йдеться в заяві МЗС Японії.

Санкції поширюються на синів речника Кремля Димитрія Пєскова та його дружини Тетяни Навки; президенту російського банку «Зовнішекономбанку» Ігорю Шувалову; керівнику сталеливарної групи «Северсталь» Олексію Мордашову; та родичам головного виконавчого директора Ростека Сергія Чемезова; заступник начальника кабінету міністрів президента Сергій Кірієнко; секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев; і бізнесмени Ротенберга.

Ці санкції є на додаток до вже введених японським урядом, який вже оголосив, що заморозить активи 15 осіб та дев'яти російських організацій, включаючи керівника служби військової розвідки (ГРУ) та заступників міністрів оборони.

МЗС Японії відзвітувало про збільшення заходів у відповідь проти Кремля за рішення про вторгнення на територію України з 24 лютого

Крім того, азіатська країна заморозила активи президента Росії Володимира Путіна, Центрального банку РФ і президента Білорусі Олександра Лукашенка, і схвалила заборону на експорт нафтопереробного матеріалу, серед інших санкцій.

Зісвого боку, Канада ввела в четвер нові санкції проти 160 членів Сенату Росії та оголосила, що буде пожертвувати кошти на Всесвітню програму проти голоду, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в контексті російського вторгнення в Україну.

Цепідтвердив у своєму офіційному акаунті в Twitter прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який, поза санкціями, оголосив кошти для організацій, які «можуть надати негайну допомогу тим, хто на місцях».

Посольство Росії в Канаді підкреслило в тій же соціальній мережі, що «рішення кабінету Трюдо про чорний список членів Сенату Росії є смішним жестом і демонстрацією безсилля західної санкційної політики».

У цьому контексті, як повідомляє канадський канал CBC, Канада розглядає питання про те, як отримати більше зброї українським солдатам, про що Трюдо заявив у четвер за підсумками екстреної зустрічі з лідерами НАТО.

«Ми будемо продовжувати намагатися допомогти найкращим чином, і оскільки Зеленський попросив кілька нового обладнання, ми дивимося, що можемо відправити», - підкреслив Трюдо.

(З інформацією від Europa Press)

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