27 і 28 березня в Ізраїлі відбудеться саміт з США, Еміратами, Марокко і Бахрейном

Єрусалим, 25 березня в Ізраїлі, наступного неділі та понеділка відбудеться саміт з провідними представниками дипломатії США, Об'єднаних Арабських Еміратів, Марокко та Бахрейну, перший у своєму роді з моменту підписання Авраамської угоди у 2020 році, які нормалізували відносини між єврейською державою і ці арабські країни. «Державний секретар США і міністри закордонних справ ОАЕ, Еміратів, Марокко і Бахрейну прибудуть до Ізраїлю для проведення серії зустрічей», які відбудуться в період з 27 по 28 березня, повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, яке назвало зустріч «історичним дипломатичним самітом». Зустріч відбудеться на запрошення глави закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда, якого цієї неділі вже планували прийняти керівника американської дипломатії Ентоні Блінкен. Останній поїде до Ізраїлю, Західного берега, Марокко та Алжиру в період з 26 по 30 березня для вирішення російського вторгнення в Україну, останніх дій Ірану та палестино-ізраїльського конфлікту, про що вчора оголосив Державний департамент США в заяві. Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Еміратами, Бахрейном і Марокко в 2020 році під егідою Авраамських угод, які сприяв попередньому уряду США Дональда Трампа. З тих пір єврейська держава значно зміцнила свої економічні, комерційні та інші зв'язки з цими країнами, де також відкрила дипломатичні спадщини. Перебуваючи в Ізраїлі, він зустрінеться з прем'єр-міністром Нафталі Бенетом, міністром оборони Бені Ганцем та президентом Ісааком Герцогом, який підкреслить «незмінну» прихильність США до ізраїльської безпеки, і подякує дипломатичним зусиллям Ізраїлю у війні з Росією та Україною. На Західному березі державний секретар зустрінеться з президентом Палестини Махмудом Аббасом, а також представниками палестинського громадянського суспільства, щоб донести до них «важливість зміцнення відносин» зі США. НАЧАЛЬНИК jma/ig