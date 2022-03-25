Розпочато розслідування щодо можливих «банд» серед Лос-Анджелеських шерифів

Лос-Анджелес, 25 мар Комісія з цивільного нагляду округу Лос-Анджелес (COC) розпочала розслідування кількох груп агентів департаменту шерифа Лос-Анджелеса, які підтримують правила банди, і їх ставлять під сумнів протягом декількох років. Незалежне розслідування, яке проводитиме команда адвокатів pro bono, включаючи щонайменше шість колишніх федеральних прокурорів, має на меті заглибитися у вплив цих передбачуваних груп, йдеться в заяві Комісії, яка визнає, що є «численні повідомлення» про існування цих «банд» маршали. Комісія була створена Радою керівників округу Лос-Анджелес для «підвищення громадської прозорості та підзвітності» у департаменті шерифа Лос-Анджелеса (LASD), яким керує головний Алекс Віллануева. Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити, скільки цих груп агентів в даний час працюють, та їх вплив на громаду, пояснив КОК. Команда також оцінить, чи ефективні поточні політики LASD для моніторингу їх поведінки. Поліцейські «банди» визначаються каліфорнійськими статутами як група правоохоронців, які ототожнюються з ім'ям та символом якогось роду та «беруть участь у моделі службової поведінки, яка навмисно порушує закон або основні принципи професійного спостереження». У зв'язку з цим у КОК заявили, що поліцейські «банди», як відомо, мають подібні або відповідні татуювання, використовують сигнали рук та беруть участь у ритуалах, подібних до вуличних банд. Зі свого боку, Вільянуева заявила в заяві, що слідство - це «рибальська експедиція і політичний театр». Начальник додав, що і КОК, і Управління Генерального інспектора (ОІГ) майже три роки тому розпочали розслідування з одного і того ж теми, і «за весь цей час ніяких «членів банди» не було виявлено» серед агентів LASD. Остаточний звіт поточного розслідування, ймовірно, буде виданий через півроку. НАЧАЛЬНИК AMV/msc