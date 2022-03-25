Незалежність: Меру Хосе Пандо загрожує смертю мафією «Поїзда Арагуа»

Меррайону Незалежності Хосе Пандопобоюється за своє життя та життя своєї сім'ї, після того, як він засудив, що члени злочинної організації «Поїзд Арагуа» погрожує йому смертю. Через зустріч з пресою він розповів, як ці ударні чоловіки зв'язалися з ним.

Бургомістр зазначив, що все це пов'язано, тому що він керує поліцією та різними її муніципальними менеджерами закриттям борделів у цьому секторі Північної Ліми, які присвячені сексуальнаексплуатація іноземців та неповнолітніх.

«У середу о 9 ранку вони подзвонили мені по телефону, сказавши, що вони збираються вбити мою сім'ю і мене. Припиніть закривати підприємства, які знаходяться навколо району Незалежності», - сказав він.

Для цього мер запевнив, що загрози виникли з 21 березня, коли вони провели операцію в окрузі, в якій було закрито 6 підпільних борделів.

«Вони отримали мій номер, вони сфотографували мій будинок. Вони також зробили фотографії керівників, які працюють зі мною, проводячи ці операції», - додав він.

На додаток до всього цього, Пандо зазначив, що під час втручання в цих місцях також були виявлені наркотики та таблетки, які використовувалися б для сну людей і таким чином грабують їх або, в гіршому випадку, вбивають їх.

« Я закликаю президента Педро Кастільо вжити заходів з цього питання, не будемо сподіватися, що вони збиють мера, щоб вони просто вжили заходів з цього питання і надавали захист дітям більше, ніж все»,- сказав він.

Варто зазначити, що міський голова вже попросив у прокуратуру гарантії для нього, що є його родиною. Однаквін запевнив, що необхідно, щоб компетентні органи також втрутилися якомога швидше, оскільки злочинці не можуть побити справедливість.

Згадаймо, що Незалежність - один з районів, де мафії взяли під контроль збір квот з повій, саме з цієї причини меру загрожує смерть.

AUDIOSРОЗКРИВАЮТЬ ЗАГРОЗИ

Хосе Пандо, мер Незалежності, показав пресі аудіо, які він постійно отримував після боротьби, яку він розпочав проти підпільних сексуальних експлуатацій у своєму районі. Бургомістр запевняє, що незважаючи на це продовжить працювати на свою громаду.

«Я збираюся дати вам другий шанс, якщо ви продовжуєте спускатися на бульвар, щоб закрити бізнес і все, ви знаєте, що у мене ви знаходилися, що ваша сім'я помре, всі помруть [...] Я просто розмовляю з вами, частина поїзда Арагуа розмовляє з вами, ви вже знаєте, що таке фільм», - ви чуєте, як говорить одна з аудіозаписів.

Мер сказав La República, що ці повідомлення до WhatsApp надійшли за годину до інавгурації моніторингового центру, зустрічі, де брали участь міністр внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі, генерал Тібурсіо та полковники.

«Це дуже хвилює, тому що венесуельські злочинці вже вийшли за межі, і тепер вони загрожують владі», - сказав він.

Учому ж винна моя сім'я, діти в ній? І все для очищення дискотек і підпільних борделів», - додав він.

Перш ніж зробити висновок, мер запевнив, що не буде боятися і що продовжить боротися зі злочинністю в своєму окрузі.

«Я не збираюся дозволяти людям вимагати у мене гроші таким чином, ми не збираємося давати злочин ще один метр [...] Повідомлення призначене для венесуельців , якщо вони хочуть працювати, вони відкриють двері, але вони не зможуть вчинити злочини», - сказав він.

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