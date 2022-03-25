Комісія з етики IHHF розслідує колишнього президента та Російської Федерації

Мадрид, 25 березня Російська федерація хокею з шайбою стане предметом розслідування Комісією з етики Міжнародної федерації (IHHF), яка також вивчатиме поведінку колишнього голови цього органу, швейцарця Рене Фазель, в обох випадках щодо війни в Україна. «Рада IIHF відправила Російську Федерацію хокею (RIHF) до Комісії з етики для перегляду, у зв'язку з повідомленнями, що RIHF нібито доручив командам Континентальної ліги (КХЛ) провести демонстрації на підтримку війни між Росією та Україною», - пояснив IHHF. «Оскільки така дія буде порушенням Етичного кодексу IIHF, Комісія з етики розглядатиме справу далі та визначить, чи повинна вона посилати її до Дисциплінарної ради IIHF», - додав він. Що стосується Фаселя, президента міжнародного між 1994 і 2021 роками, нинішнього почесного президента за життя та колишнього члена МОК, «його причетність до Росії та КХЛ, а також публічні заяви про війну» буде досліджено. Довічний президент, наголосив IHHF, «зобов'язаний вести себе відповідно до принципів гідності, доброчесності, лояльності та відповідальності у всіх відносинах конкурентного, економічного, соціального (включаючи соціальні медіа) та морального характеру». Фасель консультує КХЛ, хокейну лігу, що складається переважно з російських клубів, а також за участю команд з Фінляндії, Білорусі, Латвії, Китаю та Казахстану. Він є лідером, який дуже близький до Росії, отримав сильну похвалу від президента Володимира Путіна і два роки тому розкритикував санкції, введені проти цієї країни за її порушення у сфері допінгу.