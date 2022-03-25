МАГАТЕ попередила, що Росія ставить під загрозу персонал Чорнобильської АЕС

Foto de archivo de la estructura que cubre el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. April 5, 2017. REUTERS/Gleb Garanich/

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) попереджає, що російські війська бомбили українські блокпости в Славутичі, місті біля атомної станції, де працює персонал Чорнобиля.

Регулюючий орган України попередив, що напад загрожує «будинкам і сім'ям оперативного персоналу, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку», йдеться в заяві організації.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив свою стурбованість, оскільки ці атаки відбуваються через кілька днів після того, як технічний персонал АЕС зміг обертатися і відпочити через майже чотири тижні, не змінюючи змін.

Це місто розташоване за межами Зони відчуження, яка була створена навколо атомної електростанції після аварії 1986 року. МАГАТЕ попередила в середу, що пожежна частина в місті Чорнобиль погасила чотири лісові пожежі біля атомної електростанції.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив стурбованість вибухами, здійснених кремлівськими військами в місті Славутич, недалеко від приміщення

Державне агентство України з управління зонами відчуження повідомило на цьому тижні, що російські війська знищили лабораторію поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, окупованій на початку вторгнення в Україну.

За даними цього центру, лабораторія коштувала понад 6 млн євро, розташовувалася в зоні відчуження Чорнобильської АЕС і була комплексом з «значними аналітичними та дослідницькими можливостями» у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Лабораторія була побудована в 2015 році за допомогою коштів ЄС для співпраці з ядерною безпекою і, згідно з заявою, мала унікальні в Європі обладнання та аналітичні можливості.

Згідно з українською заявою, в лабораторії були «високоактивні зразки і зразки радіонуклідів, які зараз знаходяться в руках ворога».

Чорнобильська АЕС, після аварії 1986 року, найважливіша в історії для цього виду енергії, не працює, але все ж вимагає завдань контролю, аналізу та спостереження.

Російськаармія 24 лютого зайняла завод, розташований на північ від Києва, і викликала занепокоєння разом з рештою атомних електростанцій в Україні для Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), оскільки персонал, що працює там, був затриманий без можливості відпочинку.

Як повідомляли МАГАТЕ, лише минулої неділі була завершена перша ротація персоналу на колишній Чорнобильській атомній станції з початку російського вторгнення майже місяць тому, що дозволило майже двомсот технікам і працівникам безпеки з заводу повернутися до своїх будинків відпочиваємо.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: