IACHR попередив Мексику за «нормалізацію насильства над журналістами»

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Управління спеціального доповідача з питань свободи вираження поглядів Міжамериканської комісії з прав людини (IACHR) попередило про «нормалізацію та поглиблення насильства над журналістами в Мексиці».

У прес-релізіМАСПЛ закликав владу вжити заходів для захисту життя журналістів, крім боротьби збезкарністю за злочини проти преси.

З січня по березень 2022 року зафіксовано вбивства 8 мексиканських журналістів. ХосеЛуїс Гамбоа,Маргарито Есківель Мартінес, Лурд Мальдонадо, Роберто Толедо, Хебер Лопес Васкес, Хорхе Камеро Зазуета, Хуан Карлос Муньїс та Армандо Лінарес- це імена комунікаторів, які забрали своє життя за кілька місяців, що минули.

Згідно із заявою, Ректор отримав інформацію про періодичні стигматизації звинувачень проти преси федеральними та місцевими державними чиновниками. Варто зазначити, що президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) сильно критикували за різні зіткнення з журналістами, включаючи Кармен Арістегі, Карлос Лорет де Мола, Хоакін Лопес-Доріга та Азуцена Уресті .

AMLO піддався критиці за сутички проти преси (Фото: EFE/Ісаак Есквівел)

«Доповідач з особливим занепокоєнням зазначає ескалацію насильства над журналістами в Мексиці, і повторює, що такі напади порушують свободу вираження поглядів як в його індивідуальному, так і в колективному вимірах, оскільки це впливає на право суспільства бути поінформованим , і не можна терпіти в суспільстві демократичному», - йдеться в заяві.

Він також визнав цінність зусиль, які вживає держава, серед яких влада виділила план створення Національної системи запобігання та захиступравозахисників та журналістів.

Однак він закликав владу відрізнити з найвищих рівнів держави легітимність і цінність роботи журналістів і в усі часи відректувати злочини, скоєні проти них.

«Доповідач спостерігає крихкість гарантій свободи вираження поглядів у Мексиці та нагадує державі, що ті, хто обіймає посади громадського керівництва, покликаніпідтримувати дискурс, сприятливий для публічних роздумів , і утримуватися від виступів, які можуть, безпосередньо або опосередковано заохочувати або сприяти насильству щодо комунікаторів та журналістів», - йдеться в документі.

Хосе Луїс Гамбоа Аренас був першим журналістом, який забрав життя у 2022 році (Фото: Reuters/Едгард Гаррідо)

ХосеЛуїс Гамбоа Аренас був забитий ножем до смерті під час передбачуваного нападу всередині підрозділу Флореста, у Веракрусі, 10 січня.

МаргаритоЕсківель Мартінес був убитий поза його домом в районі Санчес Табоада Тіхуана, Нижня Каліфорнія, через тиждень після вбивства Гамбоа Аренаса.

Всього через сім днів після спуску Маргарито Есківель Лурдес Мальдонадо був застрелений і атакований, коли вона прибула до свого будинку в Нижній Каліфорнії.

В останній день січня Роберто Толедо був спійманий за межами юридичної фірми, де він також працював.

Армандо Лінарес - останній журналіст, який був убитий в Мексиці у 2022 році (Фото: EFE/Ісаак Есквівел)

ХеберЛопес був убитий, коли він прибув до будинку в районі Ель-Еспіналь, що належить Саліна-Крус, Оахака.

24 лютого Хорхе Камеро Зазуета, який був директором порталу El Informativo , загинув після отримання щонайменше трьох пострілів з вогнепальної зброї.

ХуанКарлос Муньїс був убитий всередині підрозділу Лос-Олівос, у Фреснілло, Сакатекас.

АрмандоЛінарес був убитий в Сітакуаро, Мічоакан 15 березня.

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