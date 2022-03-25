Угорщина відповідає Зеленському, що не дозволяє Україні пропускати зброю через свою країну

Будапешт, 25 бер. Уряд Угорщини сьогодні підтвердив, що не дозволить Україні пройти зброю через свою територію, оскільки вона не хоче вплутуватися у війну, після минулої ночі український лідер Володимир Зеленський запитав на засіданні Альянсу, чому Угорщина перешкоджає транспортуванню воєнного матеріалу. «Президент України попросив Угорщини та прем'єр-міністра (Віктора) Орбана зробити дві речі. Спочатку поширюють санкції щодо енергетичного сектору та дозволяють направляти зброю в Україну. Прем'єр-міністр відхилив обидва прохання», - повідомив сьогодні прес-секретар уряду Золтан Ковач. Ковач повторив, що Угорщина не хоче брати участь у війні, тому не дозволить транспортувати летальну зброю по країні в Україну і підкреслив, що «відключення нафтогазових кранів означатиме, що угорські сім'ї заплатить ціну війни». «Ви повинні самі вирішувати, з ким ви є», - сказав Орбан учора Зеленський, який брав участь у відеоконференції на саміті лідерів Європейського Союзу (ЄС), чітко натякаючи на гарну гармонію угорського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський порівняв поточну ситуацію в бомбардуванні українського міста Маріуполь з різанинами євреїв в Угорщині наприкінці Другої світової війни. «Я був у Будапешті (...) і побачив меморіал «Взуття на березі Дунаю», в пам'ять про переслідування угорської фашистської групи Хресна Стріла проти євреїв, заявив український лідер. «Подивіться на ці черевики. І ви побачите, як масові вбивства можуть повторитися в сучасному світі. І саме цим займається Росія сьогодні. Та ж взуття. У Маріуполі такі ж люди», - сказав Зеленський. «(У цій ситуації) у вас є сумніви щодо введення санкцій? Ви вагаєтесь, чи пропускаєте ви зброю через країну? У вас є сумніви щодо торгівлі з Росією чи ні?» запитав українського президента, звертаючись до його слів безпосередньо до Орбану, запевнивши, що «немає часу сумніватися». Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також сьогодні відреагував на слова Зеленського, заявивши, що розуміє, що найголовніше для українського президента — це безпека народу України, але додав, що для угорського уряду «найголовніше — це безпека Угорці». 85% угорських домогосподарств використовують російський газ як опалення, а 64% імпорту угорської нафти надходить з Росії, нагадав угорський уряд, який є однією з країн ЄС, яка виступає проти скорочення поставок російського газу в рамках санкцій проти Росії.