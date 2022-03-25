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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Ось варіанти, де можна дістатися до Estereo Picnic 2022

Автобуси, автомобілі, фургони, обрані водії, серед інших. Фанати фестивалю мають кілька варіантів, щоб дістатися до поля для гольфу Briceño і можуть вибрати той, який найкраще відповідає їх бюджету.

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Протягом останніх вихідних березня поле для гольфу Briceño прийме тисячі любителів живої музики, які відвідають нову версію фестивалю Stereo Picnic (FEP). У три дні фестивалю п'ять включених етапів збільшать гучність спікерів з 14:30 до світанку. Єдине, що повинен зробити громадськість, це дістатися до місця і для цього є кілька варіантів.

Автобуси, автомобілі, фургони, обрані водії, серед інших. Учасники FEP мають кілька варіантів, щоб дістатися до поля для гольфу Briceño і можуть вибрати той, який найкраще відповідає їх бюджету.

Приватнийтранспортний засіб

Учасники FEP можуть поїхати зі своєю групою друзів на особистому автомобілі, але вони повинні знати, що вони повинні шукати парковку в зоні, яка працює до часу, коли вони планують залишити подію. Так само важливо пам'ятати про відповідальність, яку це передбачає, наприклад, не вживання алкоголю, щоб мати можливість повернутися у своїх п'яти почуттях.

Якщо у вас є автомобіль і вирішили випити алкоголь, Фестиваль має у вашому розпорядженні обрану послугу водія вартістю 140 000 доларів у кожну сторону. Користувачі залишають поле для гольфу, і водій скине їх в одній точці прибуття в Боготі. Як це працює?

Автобуси

FEP також пропонує автобусне сполучення, які відправляються та прибувають до різних пунктів Боготи. Серед основних - стоянка Карулли Альгамбра (Calle 114 #45 .78) та Інтерактивний музей Малоки (Carrera 68D #24ª -51).

Кожен автобус відправлятиметься кожні 20 хвилин з 11:00 до 19:00 на Фестиваль, а повернення буде з 10:00 до кінця кожного дня. Послуга коштує 25 000 доларів США в один бік на день, або 70 000 доларів за три дні; а повернення коштує 35 000 доларів на день або 100 000 доларів за три дні. Якщо ви купуєте туди-назад, в день це коштує 45 000 доларів або 125 000 доларів за три дні.

Фургони

Фургони FEP можна придбати на сторінці «Жовті квитки». Залишивши дані, з вами зв'яжуться, щоб узгодити точку відправлення з Боготи та дві точки прибуття (місце отримання та додаткове місце). Ціни варіюються в залежності від місць для людей:

11 осіб: 450 000 доларів на день або 1 300 000 доларів за три дні

14 осіб: 500 000 доларів на день або 1 450 000 доларів за три дні

18 осіб: $600000 в день або 1 7500 000 доларів за три дні

Яким би способом ви не вирішили подорожувати до FEP, пам'ятайте, щоб не починати поїздку на поле для гольфу, не попередньо перевіривши, що у вас є все необхідне, щоб насолодитися фестивалем. Серед предметів першої необхідності - нести ваш документ, що посвідчує особу, картку вакцинації covid-19, і це само собою зрозуміло, що ваша ручка, яка є входом на захід.

Крім того, не забудьте нести гроші на ручці, щоб ви могли купувати їжу та напої в рамках фестивалю. Для використання системи необхідно активувати ручку за посиланням: festivalestereopicnic.com/handers. Подія рекомендує зберегти серійний номер, який можна знайти на задній панелі ручки, а також записати його, оскільки «у разі будь-якої проблеми буде життєво важливим мати можливість запропонувати вам кращу технічну підтримку та вирішити будь-які непередбачені події».

Крім того, майте на увазі інші предмети, які рекомендується брати і інші, які обов'язково слід залишити вдома. У Infobae Colombia ми склали список, щоб ви могли без проблем насолоджуватися «Поверненням» EFF.

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