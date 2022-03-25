Ось варіанти, де можна дістатися до Estereo Picnic 2022

Протягом останніх вихідних березня поле для гольфу Briceño прийме тисячі любителів живої музики, які відвідають нову версію фестивалю Stereo Picnic (FEP). У три дні фестивалю п'ять включених етапів збільшать гучність спікерів з 14:30 до світанку. Єдине, що повинен зробити громадськість, це дістатися до місця і для цього є кілька варіантів.

Автобуси, автомобілі, фургони, обрані водії, серед інших. Учасники FEP мають кілька варіантів, щоб дістатися до поля для гольфу Briceño і можуть вибрати той, який найкраще відповідає їх бюджету.

Приватнийтранспортний засіб

Учасники FEP можуть поїхати зі своєю групою друзів на особистому автомобілі, але вони повинні знати, що вони повинні шукати парковку в зоні, яка працює до часу, коли вони планують залишити подію. Так само важливо пам'ятати про відповідальність, яку це передбачає, наприклад, не вживання алкоголю, щоб мати можливість повернутися у своїх п'яти почуттях.

Якщо у вас є автомобіль і вирішили випити алкоголь, Фестиваль має у вашому розпорядженні обрану послугу водія вартістю 140 000 доларів у кожну сторону. Користувачі залишають поле для гольфу, і водій скине їх в одній точці прибуття в Боготі. Як це працює?

Автобуси

FEP також пропонує автобусне сполучення, які відправляються та прибувають до різних пунктів Боготи. Серед основних - стоянка Карулли Альгамбра (Calle 114 #45 .78) та Інтерактивний музей Малоки (Carrera 68D #24ª -51).

Кожен автобус відправлятиметься кожні 20 хвилин з 11:00 до 19:00 на Фестиваль, а повернення буде з 10:00 до кінця кожного дня. Послуга коштує 25 000 доларів США в один бік на день, або 70 000 доларів за три дні; а повернення коштує 35 000 доларів на день або 100 000 доларів за три дні. Якщо ви купуєте туди-назад, в день це коштує 45 000 доларів або 125 000 доларів за три дні.

Фургони

Фургони FEP можна придбати на сторінці «Жовті квитки». Залишивши дані, з вами зв'яжуться, щоб узгодити точку відправлення з Боготи та дві точки прибуття (місце отримання та додаткове місце). Ціни варіюються в залежності від місць для людей:

11 осіб: 450 000 доларів на день або 1 300 000 доларів за три дні

14 осіб: 500 000 доларів на день або 1 450 000 доларів за три дні

18 осіб: $600000 в день або 1 7500 000 доларів за три дні

Яким би способом ви не вирішили подорожувати до FEP, пам'ятайте, щоб не починати поїздку на поле для гольфу, не попередньо перевіривши, що у вас є все необхідне, щоб насолодитися фестивалем. Серед предметів першої необхідності - нести ваш документ, що посвідчує особу, картку вакцинації covid-19, і це само собою зрозуміло, що ваша ручка, яка є входом на захід.

Крім того, не забудьте нести гроші на ручці, щоб ви могли купувати їжу та напої в рамках фестивалю. Для використання системи необхідно активувати ручку за посиланням: festivalestereopicnic.com/handers. Подія рекомендує зберегти серійний номер, який можна знайти на задній панелі ручки, а також записати його, оскільки «у разі будь-якої проблеми буде життєво важливим мати можливість запропонувати вам кращу технічну підтримку та вирішити будь-які непередбачені події».

Крім того, майте на увазі інші предмети, які рекомендується брати і інші, які обов'язково слід залишити вдома. У Infobae Colombia ми склали список, щоб ви могли без проблем насолоджуватися «Поверненням» EFF.

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