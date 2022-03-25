Green Alliance звільняє своїх членів обирати кандидатів у першому президентському турі

Цього четверга, 24 березня, партія «Зелений альянс» вирішила звільнити своїх членів, щоб вони могли підтримати альтернативного кандидата на свій вибір у першому президентському турі. Ця рішучість виникла після засідання більше чотирьох годин, де нинішні конгресмени та обрані члени цього колективу погодилися, що лише підтримка кандидата буде визначена в гіпотетичному другому турі і буде здійснюватися тим, хто «об'єднує альтернативні сектори».

Представник Палати Маурісіо Торо, який не завоював місця на період 202-2026 років, після зустрічі заявив, що «після дуже цікавої зустрічі між нинішніми конгресменами, обраними та керівниками Партії Зелених, ми продовжуємо поточну резолюцію, яка була прийнята минулого року ,дати свободу своїм членам підтримати будь-яку кандидатуру, і саме той, хто пройде другий тур цього сектору, кого підтримує Партія зелених», - сказав він.

Зі свого боку, представник Кетрін Міранда додала, що свобода фактично буде голосувати за трьох кандидатів: Серхіо Фахардо, від Коаліції Центру Есперанса; Густаво Петро з Історичного пакту або колишнього мера Букараманги Родольфо Ернандес. «Свобода була ратифікована,вона просто закрита для цих трьох кандидатів на перший тур»,- сказав він.

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З іншого боку, конгресмен пояснив, що у разі можливого другого туру між двома з трьох кандидатів, які можуть підтримати, слід викликати нову стендову нараду та політичний сценарій вивчався там. Звичайно, Міранда підкреслила, що обговорення цього дня проходило без особливих проблем.

Нещодавно співпрезидент Зеленого Альянсу Карлос Рамон Гонсалес поспілкувався з журналом Semana і запевнив, що більшість громади будуть схильні підтримувати Густаво Петра. «Я дуже щасливий, тому що ми в найкращому становищі, щоб рухатися вперед, будуючи те, що ми вже визнали вступ до президентства або завоювати його в альтернативних секторах. Щоб виграти та керувати Колумбією, вона повинна вийти за рамки Історичного пакту, із зеленими, ліберальними секторами, іншими партіями, соціальним та економічним секторами», - сказав політичний лідер журналу.

Зі свого боку, Карлос Амая, колишній претендент Коаліції Centro Esperanza, який був великим сюрпризом у консультаціях через його великий голос і був одним із тих, хто обрав віце-президентською формулою Фахардо. Коли його не призначили, він розпочав кампанію на користь свого коаліційного партнера і в гонитві за іншими варіантами. Однакпісля зустрічей та призначення ролей колишній губернатор Бояка був пов'язаний як координатор молодіжного та сільського сектору кампанії Фахардо.

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Зі свого боку, переобраний сенатор Анжеліка Лозано заявила, що партія також підвела підсумки виборів, підкреслюючи зростання як у Сенаті, так і в Палаті представників. Щодосвободи бойовиків для першого туру, Лозано заявив, що між кандидатами Серхіо Фахардо та Родольфо Ернандес шукають союз. «Ми запрошуємо Серхіо Фахардо випити червоне з Родольфо Ернандесом», - сказав він.

Таким чином, в рамках партії зелених більшість її членів підтримали б кандидатуру Густаво Петра, тоді як Серхіо Фахардо має підтримку Антанаса Мокуса та мера Боготи Клаудії Лопес. Тим часом Родольфо Ернандес отримає підтримку зеленого сектора Сантандера.

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