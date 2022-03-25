Уряд припинить бізнес «падіння за краплею», подав законопроект

В останні години уряд подав до Конгресу законопроект, за допомогою якого вони прагнуть боротися з відомими кредиторами «краплею за краплею», що діють в країні. Документ «який диктує правила, пов'язані з доступом та фінансуванням для побудови власного капіталу та інших положень», спрямований на збільшення фінансової інклюзії, надання доступу до різних механізмів фінансування, модернізацію платіжних систем та оновлення ринку капіталу.

Міністр фінансів Жозе Мануель Рестреповідповідав за пояснення того, з чого складається цей законопроект, який вони представили. «Це проект, який не тільки дозволить нам збільшити соціальне забезпечення та справедливість в країні, але й буде ключовим у боротьбі з неформальними та дуже дорогими схемами, такими як «падіння за краплею» або «день оплати праці» Ця ініціатива сприятиме цьому закінченню універсалізації доступу до легальні, безпечні та недорогі схеми фінансування», - пояснив чиновник.

Враховуючи, що з просуванням вакцинації проти covid-19 країна вийшла на етап реактивації економіки, портфель казначейства зазначив, що цей проект зможе надати більший динамізм варіантам фінансування, що, в свою чергу, допоможе економічному зростанню країни, і вони додали, що він також буде сприяти соціальному забезпеченню громадян з генерацією зайнятості та можливостей.

Ця ініціатива включає в себе кілька ідей, раніше піднятих у законопроекті про ринки капіталу, які уряд вже подав, але які він вирішив відкликати, щоб уникнути його краху. Тепер, з цим новим проектом, вони повертаються до деяких частин тієї ініціативи, яка вийшла після обговорення експертів Місії ринків капіталу.

Ця нова пропозиція, представлена урядовою посадовою особою, покликана заохочувати позики високонеформальному населенню, гарантуючи доступ до кредитів малим і середнім сільськогосподарським товаровиробникам. Крім того, вони також заохочуватимуть фінансування мікро-, малих та середніх підприємців.

Таким же чином вони мають на меті збільшити доступ до ринку капіталу як альтернативи фінансування, щоб громадяни могли отримати власні ресурси для продуктивних проектів, що включає кредитну підтримку Національного фонду гарантування до 90%.

Офіційний керівник портфеля казначейства також додав, що поданий законопроект «прагне внести свій внесок у створення гнучкої правової бази, відповідно до міжнародних стандартів, щоб більше громадян могли отримати доступ до ринку капіталу. Будутьстворені кращі умови для створення більшої конкуренції, дозволяючи вступ нових суб'єктів, які спеціалізуються на діяльності, з нормативнимивимогами, співмірними з їх бізнес-моделлю».

Рестрепо також зазначив, що проект також спрямований на просування універсального, ефективного та безпечного доступу до платіжної системи, що дозволить все більше людей намагатися здійснювати свої платежі в електронному вигляді, не виходячи з дому та уникати черг і формальностей. Усі ці платежі призначені для того, щоб забезпечити їх спритно та безпечно, просуваючи при цьому електронну комерцію.

Він також підкреслив, що законопроект - це можливість створити кращі умови для створення більшої конкуренції, дозволяючи вступ нових суб'єктів, які спеціалізуються на діяльності, все з нормативнимивимогами, співмірними з їх бізнес-моделлю.

«Проект був поданий з повідомленням про терміновість і очікується, що в найближчі тижні він почне своє обговорення в спільних економічних комісіях », - підсумував міністр фінансів після подачі проекту.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: