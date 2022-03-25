«Гізело» «непритомність» живуть після заяв Ізабель Асеведо проти нього: «Мені не подобається битися»

ЕдсонДавіла, відомий в народі як«Гізело», був дуже постраждалий від недавніх заяв свого колишнього друга Ізабель Асеведо , яка не пробачив того, що вчинив недовіру виявити, що він перебував любовні стосунки з Кервіном Вальдізаном , коли він почав свій роман з Крістіаном Домінгесом .

«Я потрапляю в ці речі, але розумію, що Кельвін Вальдізан був партнером Ізабель, всі танцюристи це знали», - це були слова співведучого Америки Хоя, які в кінцевому підсумку розлютили «Чабеліту», яка сказала в програмі Magaly Medina, що вона була самотньою, коли фліртує з камбіамберо починався.

Через це переможець Королеви Шоу поставив хрест на «Гізело» під час інтерв'ю з Amor y Fuego, де вона запевнила, що господарі журналу, ДжанетБарбоза, Етел Позота Брунелла Хорназахищають Домінгес, але не його.

«Я очікував цього від усіх, але менше від Гізело. Ми танцювальні партнери, ми бачили один одного на екранах, але я поділився з ним трохи більше (...) Я бачив, що він відчував себе трохи зобов'язаним», - сказав Асеведо про популярного уособлення Жизели Валькарчель.

Після цих заяв Едсон Девіла вирішив відповісти своєму колишньому другові, щоб надіти холодні тканини на ситуацію. Однакчерез тиск однолітків, щоб розповісти свою сторону історії, вона опинилася на землі в результаті «непритомності». На допомогу йому прийшов популярний «Рулітос» і налив на нього воду, щоб «прокинутися».

«ГІСЕЛО» ВІДПОВІДАЄ НА ISABEL ACEVEDO

Як тільки він встав з землі, Едсон Девіла став серйозним і залишив жарти осторонь, щоб тепер відповісти на «Чабеліту» за, нібито, «виправив» зраду Крістіана і «викривши» свою власну на національному телебаченні.

« Жарти в сторону, я не зміг добре спати. Я дружу з усіма по телебаченню, я не люблю ні з ким боротися. Яне спав добре, у мене болить поперек»,- прокоментував він досить серйозно, хоча пізніше він присвятив пісню «Ай, Чабела», щоб порушити напругу.

В інший час він сказав: «Я не сказав нічого поганого навіть для того, щоб когось охопити. Я сказав реальність, коли працював танцюристом. Я знаю багато речей, але тримаю їх для себе. Брунелла запитала мене, і в своїй невинності я відповіла «так».

ЧИВИЗНАЄ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДОМІНГЕС НЕВІРНІСТЬ?

Під час публічного звільнення від заяв, які його колишній партнер дав за програмою Магалі,Крістіан Домінгесбув консультувався раз і назавжди, якщо він невірний Карлі Таразоні з її танцівниці з El Gran Show.

«Прошу вибачення, тому що я не почав правильний шлях, як я сказав вам на чотирьох стінах. Я також сказав йому, які вони причини. Ямав бути сміливіше в той час, треба знати, коли сказати «ні, тут це стоїть, «для немовлят чи з інших причин», - відповіла співачка кумбії.

Через невідповідність його відповіді Джанет Барбоза знову запитала його з другого приводу, невірний він чи ні. Хочавін нічого не стверджував і не заперечував, Домінгес натякнув, що він дійсно знімає ноги з тарілки.

«Я не думаю, що мені потрібно більше відповідати вам. Мені зрозуміло, я помилився. Я стикаюся зі своїми помилками, вона повинна припустити її, і якщо вона цього не робить, це її проблема», - сказав він.

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