Приготуйтеся! Це графік карнавалу Барранкільї 2022

Столиця Атлантики та її жителі готуються ще раз отримати 4 найважливіші дні гулянь у місті, адже після двох років пандемії та одного року виконання знаменитого свята через віртуальність відбудеться гуляння Карнавалу Барранкільї 2022 року З 26 по 29 березня.

Слід пам'ятати, що карнавал традиційно проходить в лютому, але через четвертий пік пандемії його довелося відкласти до кінця березня, дотримуючись протоколів біозахисту, згідно з поточною ситуацією на планеті.

З суботи, 26 березня, відвідувачі зможуть насолодитися протягом наступних днів близько 19 подій, які включатимуть мистецькі втручання в різних частинах міста, фольклорні презентації, паради та популярні урочистості, такі як Карнавал Соледада Дадада.

Для цього нового видання Карнавалу Барранкільї королі Валерія Шарріс Сальседо та Кевін Торрес Вальдес, які є послами цього фестивалю, який особисто повертається до Атлантичної столиці, в останні місяці представляли, якою буде діяльність, яка буде здійснюватися по всьому місту і буде Будьте готові, як господарі, вітати жителів і туристів, які насолоджуються карнавалом.

Осьзміст Валерії Шарріс, королеви Карнавалу :

Слід також зазначити, що з 1 березня проводяться різні заходи, такі як «Joselito Vive» з виставкою макрофігур на Малекон-дель-Ріо. Так само, як і 18 березня, відбувся парад Guacherna Estercita Forero з даниною Анібалу Веласкусу протягом всієї 44-ї гонки.

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ssss У рамках популярних свят 19 березня відбулася коронація народної королеви - подія, яка відбулася на Великому Малекон-дель-Ріо. Зі свого боку, 20 березня в парку Святого Серця відбулася презентація «Традиція і фантазія Comparsas».

Це графік з 25 березня:

п'ятниця, 25 березень

Коронаціякоролеви Карнавалу: стадіон Ромеліо Мартінес - 20:00

Офіційна презентація корони, яку Валерія Чарріс одягне в коронаційну ніч карнавалу Барранкільї 2022 року. Взято з Instagram @valecharris

Субота, Березень 26

Битвапри Флорес: Віа 40 - 12:00 м.

СкачатиРей Момо: Калле 17 - 2:00 вечора

Танецьвулиці/ніч оркестру: пар віальна гонка 50 - 17:00

Великийкарнавальний концерт: стадіон Ромеліо Мартінес - 20:00

Неділя, Березень 27

Великазупинка Традиції та фольклору: Через 40 - 13:00.

Фестивальоркестру: стадіон Ромеліо Мартінес - 15:00

Танецьвулиці/оркестр ніч: Par Vial Carrera 50 - 17:00 вечора.

Комедійназустріч: Парк Олая - 17:00

ФестивальЛеханіяса: Кучілла де Барріо Абахо - 19:00

понеділок, 28 березень

Великийпарад труп: Via 40 - 13:00

Танецьвулиці/ніч тамбо: Par vial Carrera 50 - 5:00 p.m.

Комедійназустріч: Парк Аламедас - 17:00 вечора

Вівторок, Березень 29

Джозелітоїде з попелом: Вулиця Каррера 54 58-а - 16:00.

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