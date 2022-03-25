Від капітана Ф'юрі до Саси Сальчіти: найкращі клички, які дала бермудезька собака

Спортивна хроніка мексиканського футболу виробила довгу історію з 20 століття. В останні роки Енріке Бермудес де ла Серна закріпився як один з найбільш запам'ятовуваних голосів за свій стиль, тон голосу та надавши версальські прізвиська деяким гравцям , які приїхали грати в Мексику. Хоча вони не завжди подобалися шанувальникам, прізвиська, які він реалізував, супроводжували траєкторію кожного із згаданих футболістів, навіть більше, ніж їхні імена народження

Альфредо Тена зіграв більшу частину своєї кар'єри з орлами Америки (Фото: Twitter/ @patula_7809)

АльфредоТена Капітан Ф'юрі

Одним з перших гравців, які отримали прізвисько від спортивного літописця, став легендарний центральний захисник орлів Америки Альфредо Тена. Його галантність, лідерство, лютість на корті, а також його гнівнийтемперамент у національній класиці були достатньою причиною, щоб назвати його капітаном Ф'юрі. Навіть, за словами самого Перро Бермудеса, колишній американський гравець навіть подякував йому за те, що він назвав його таким чином.

Рафа Маркес виграв трофей Ліги чемпіонів з ФК «Барселона», де став еталоном (Фото: Twitter/ @RafaMarquezMX)

РафаельМаркес Ель Кайзер де Мічоакен

Одним з мексиканських гравців з найкращим послужним списком у світі є колишній центральний захисник Рафаель Маркес. Йогохороші якості, а також лідерство зробили його ідеальним кандидатом для гри в такі команди, як Монако та Барселона. Уцьому сенсі завдяки своїй історії в Європі та його стилю, подібному до стилю Франца Беккенбауера, Енріке Бермудес назвав його таким же прізвиськом, що і німецький, але натякаючи на його стан походження.

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